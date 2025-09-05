Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Brasil y un cambio de última hora: Carlo Ancelotti no tuvo otra alternativa

Brasil y un cambio de última hora: Carlo Ancelotti no tuvo otra alternativa

Pensando en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026, la Selección Brasil dio a conocer esta sorpresiva noticia.

Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, da indicaciones en las Eliminatorias Sudamericanas
Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil, da indicaciones en las Eliminatorias Sudamericanas
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 06:35 p. m.