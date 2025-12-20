Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Erling Haaland batió récord de Cristiano Ronaldo, en Premier League, con 122 partidos menos

Erling Haaland batió récord de Cristiano Ronaldo, en Premier League, con 122 partidos menos

Gracias a su doblete, en la victoria 3-0 sobre West Ham, el delantero noruego, Erling Haaland, superó al astro portugués en un registro que le está dando la vuelta al mundo.

Por: EFE
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Erling Haaland, feliz por su doblete con Manchester City frente a West Ham, por la Premier League
Erling Haaland, feliz por su doblete con Manchester City frente a West Ham, por la Premier League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad