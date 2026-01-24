"Real Madrid no hará caja con el dinero que le den por Vinícius, lo gastará en Haaland"

El Real Madrid atraviesa un momento de reconstrucción profunda bajo la dirección técnica de Álvaro Arbeloa. Tras el convulso cierre de la etapa de Xabi Alonso, el equipo blanco poco a poco comienza a recuperar su esencia competitiva y emocional. En este contexto, el periodista Tomás Roncero ha compartido sus impresiones en el programa El Larguero de la Cadena SER, desentrañando no solo el cambio de estilo en el banquillo, sino el futuro de una de las máximas figuras del club: Vinícius Júnior.

Según Roncero, la llegada de Arbeloa ha supuesto un bálsamo para un vestuario que se sentía agobiado por el rigor metodológico de su predecesor. "Si algo ha tenido este equipo en los últimos meses ha sido sobredosis de táctica, pizarra, de información de los rivales y no ha funcionado. Arbeloa ha palpado qué ha funcionado a lo largo de la historia en el club y lo ha detectado. El Real Madrid ha funcionado con un concepto casi familiar, aunque suene algo cursi", afirmó Roncero, subrayando que figuras como Bellingham, Rodrygo, Vinícius y Mbappé rinden mejor cuando el fútbol fluye con libertad y sin pizarras asfixiantes.

Sin embargo, el tema que más ruido genera en el entorno madridista es la supuesta mareante oferta proveniente de Arabia Saudí por Vinícius Júnior. El periodista fue tajante al respecto: "Si Vinicius estuviera anímicamente bajo y hay un ofertón, igual el Real Madrid se lo pensaría. Con partidos como el del otro día, el Real Madrid no lo puede vender... no vas a hacer caja con el dinero que te den, sino que lo gastarás en una estrella como Haaland. Si el Real Madrid gana LaLiga y hace una buena Champions, el cuerpo va a pedir quedarse con Vinicius. Mi opinión sería no venderlo porque lo quiero en mi equipo", expresó contundentemente.



Jugadores del Real Madrid celebran un gol por Champions League Getty Images

Para el comunicador, desprenderse de un activo como Vinícius solo tendría sentido bajo una lógica de intercambio de grandes jugadores. No obstante, su postura personal es de resistencia ante la salida del '7'. Roncero argumenta que, si el rendimiento deportivo se mantiene y el jugador recupera su plenitud anímica, el club debe priorizar la continuidad del brasileño.

En definitiva, el Real Madrid se encuentra en una encrucijada donde la gestión de egos, los resultados deportivos y las oportunidades de mercado dictarán sentencia a final de temporada. Mientras Arbeloa intenta que el equipo vuelva a disfrutar, la sombra de los petrodólares saudíes mantienen en vilo a una afición que, como Roncero, se debate entre el presente con el talentoso extremo brasileño y la ambición de un futuro con el gigante noruego.