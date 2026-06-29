Bruno Guimarães y el cabezazo que ahogó el grito de gol para Brasil vs. Japón, por el Mundial 2026

El partido entre Brasil y Japón dejó otro hecho increíble que puso suspenso al partido, nuevamente con Bruno, quien le negaron el gol y dejó al airea el empate de Brasil.
Todo ocurrió al minuto 51' de partido, tras un impecable centro por derecha y que Bruno Guimarães cazó la ésferica y con un tremendo cabezazo, todo parecía que era la igualdad para la 'canarinha', pero lo interrumpió el arquero Zion Suzuki que 'voló' y mandó el balón al tiro de esquina.
Vea la jugada acá:
SUZUKI SE VISTIÓ DE BENJI PRICE— DSPORTS (@DSports) June 29, 2026
El arquero de Japón evitó que Brasil marcara el gol del empate en Houston.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Mk1xm3eInd
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