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Gol Caracol  / Bruno Guimarães y el cabezazo que ahogó el grito de gol para Brasil vs. Japón, por el Mundial 2026

Bruno Guimarães y el cabezazo que ahogó el grito de gol para Brasil vs. Japón, por el Mundial 2026

En los primeros minutos de la segunda parte, Bruno protagonizó una gran jugada con un cabezazo que atajó el portero japonés y ahogó el grito de gol. Vea acá la jugada acá

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Bruno Guimarães con Brasil
Bruno Guimarães con Brasil
AFP

El partido entre Brasil y Japón dejó otro hecho increíble que puso suspenso al partido, nuevamente con Bruno, quien le negaron el gol y dejó al airea el empate de Brasil.

Todo ocurrió al minuto 51' de partido, tras un impecable centro por derecha y que Bruno Guimarães cazó la ésferica y con un tremendo cabezazo, todo parecía que era la igualdad para la 'canarinha', pero lo interrumpió el arquero Zion Suzuki que 'voló' y mandó el balón al tiro de esquina.

Vea la jugada acá:

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