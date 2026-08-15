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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero, figura clave de Boca Juniors; "fue fenomenal" en el 1-1 con Platense

Álvaro Montero, figura clave de Boca Juniors; "fue fenomenal" en el 1-1 con Platense

Boca Juniors empató en su visita a Platense y en parte fue por la gran actuación del arquero colombiano Álvaro Montero, quien estuvo muy seguro bajo los tres palos.

Por: AFP
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Álvaro Montero, colombiano de Boca Juniors.
Álvaro Montero, colombiano de Boca Juniors.
Boca Juniors.

Boca Juniors volvió a mostrar su lado irregular, aunque logró rescatar un empate 1-1 en su visita a Platense, en uno de los partidos del sábado por la quinta fecha del torneo Clausura del Fútbol argentino. El colombiano Álvaro Montero tuvo un par de atajadas que salvaron al 'xeneize' de una derrota.

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El equipo azul y oro se mostró cansado y falto de frescura por la seguidilla de ocho partidos que disputó en los últimos 23 días, y otra vez debió recuperarse tras quedar en desventaja ante el Calamar, que jugó muy concentrado y abrió la cuenta con gol de Nicolás Retamar (53'), tras un error del defensor uruguayo Leandro Lozano.

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Con el empuje de los juveniles Tomás Aranda y Leonel Flores, Boca encontró el empate a través del uruguayo Miguel Merentiel (79'), y hasta podría haberse quedado con los tres puntos sobre el final, pero Alan Velasco disparó desviado ante el arco vacío, y el portero Cozzani le tapó un mano a mano a Merentiel.

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Leandro Paredes, capitán y figura de Boca, salió agotado en el entretiempo, en un partido en el que el Xeneize también lamentó la lesión del zaguero Marco Pellegrino, mientras que el colombiano Sebastián Villa fue reemplazado tras una muy baja tarea individual.

El equipo del Vasco Rodolfo Arruabarrena ahora suma seis partidos sin perder en todas las competencias, pero cumple una campaña discreta en el Clausura, en el que sólo ganó uno de cinco encuentros y está undécimo en el grupo A.

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Ambos equipos encararon este duelo en medios de series coperas. Platense debe visitar el miércoles a Coquimbo Unido de Chile por los octavos de la Copa Libertadores tras empatar 1-1 en Buenos Aires, mientras que Boca jugará contra Recoleta en Paraguay el desquite por la Sudamericana tras imponerse 3-1 en la ida.

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"Tuvimos posibilidades. Hay cosas para ir mejorando, pero el camino es éste, en los últimos minutos lo tuvimos para ganarlo", destacó Santiago Ascacibar, quien asistió para el único gol de Boca.

Al final del encuentro, la prensa argentino calificó uno a uno a los jugadores de Boca y el colombiano Montero fue el tercer mejor calificado. Le dieron siete (7) puntos, siendo solamente superado por Miguel Merentiel (8) y Tomás Aranda (7,5). "Hoy sacó muy buenas pelotas. Principalmente, una en el primer tiempo que fue fenomenal", fue el comentario de 'TyC Sports'.

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