A Jhon Arias le pusieron nuevo apodo en Fluminense: hinchas y club se burlaron

El Palmeiras evidenció una vez más el mal momento que atraviesa tras perder este sábado por 3-2 en el Maracaná contra el Fluminense, en partido de la 23ª jornada del Brasileirão que compromete el liderato del Verdão. El colombiano Jhon Arias fue abucheado antes y durante el encuentro, y hasta le inventaron un apodo que el mismo 'tri' ironizó en redes sociales.

Con la derrota, el Palmeiras se mantiene primero con 6 puntos de ventaja sobre el Flamengo, aunque el conjunto carioca tiene dos partidos menos y si los gana, igualará a puntos en el liderato.

Jugando con su once titular, el Verdão se adelantó con un cabezazo del paraguayo Gustavo Gómez, aunque antes del descanso, el veterano Hulk empató para el tricolor carioca.

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En la segunda mitad, Mauricio volvió a poner al Palmeiras por delante en el minuto 82, aunque el colombiano Kevin Serna empató en el 85 y en el 90+2, apareció la estrella del veterano argentino Germán Cano para darle la victoria al Fluminense.



Fue el primer gol oficial esta temporada del delantero, de 38 años y que había entrado minutos antes.

"Creo que el equipo se ha comportado como siempre lo hemos hecho: como un equipo de guerreros, que lucha hasta el final. Por eso hemos conseguido esta victoria tan valiosa. Hoy hemos hecho un gran partido, con mucha garra, con nuestra afición animándonos a coro", destacó Cano.

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El Flu, con muchos reservas, estuvo dirigido por el interino Marcão, tras la destitución el jueves del argentino Luis Zubeldía, un día y medio después del empate a 0 en casa contra el Independiente Rivadavia en la Libertadores.

Por su parte, el Palmeiras confirmó su crisis a cuatro días de disputar en Asunción la vuelta de los octavos contra Cerro Porteño, con el que empató a 1 en casa.

"Palmeiras no está pasando por un buen momento, pero dentro de una semana o de uno o dos partidos ya lo veremos", dijo el técnico Abel Ferreira ante la prensa.

Con la victoria, el Fluminense es cuarto a diez puntos del liderato y a tres del Paranaense, tercero.

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Jhon Arias, abucheado por Fluminense

El colombiano recibió los silbidos de los hinchas locales cuando fue a saludar al cuerpo técnico del 'Flu', club en el que supo brillar con creces, antes de darle el salto a Wolverhampton y regresar a Brasil para fichar por Palmeiras. Al volante lo señalan de no haber cumplido su palabra de volver a conjunto de Río de Janeiro si recibía propuestas del fútbol 'carioca'.

Por si no fuera suficiente, unas hinchas llevaron un cartel al estadio en el cual pedían la camiseta a Arias, sin embargo, la rompieron y revelaron lo que decía en la parte trasera del papél: "Judarias".

todo o carinho da torcida do Fluminense com o Jhon Árias kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk



🎥 Premierepic.twitter.com/LnlpQlxqvy — Central do Braga (@CentralDoBrega) August 15, 2026

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Ahora bien, lo que más generó eco fue Fluminense, que en sus redes sociales uso la ironía basado en el apodo que le pusieron las aficionadas. El equipo posteó una pieza dividida en tres partes, en la cual la primera decía "JU..."

Los comentarios estallaron y muchos internautas daban crédito de que la frase completa decía 'Judarias', no obstante, la palabra era "JUNTOS".