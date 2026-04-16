Se viene un nuevo superclásico del fútbol argentino: River Plate vs. Boca Juniors protagonizarán un enfrentamiento más, esta vez en el estadio Monumental en cumplimiento de la jornada 15 del Torneo Apertura. Un partido que marcará el primer juego de esa categoría para Eduardo 'Chacho' Coudet en el banco técnico del 'millonario'. En la 'banda cruzada' militan los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, aunque la presencia del talentoso '10' aún están en duda, debido a una lesión que sufrió en juego de Copa Sudamericana frente a Carabobo.

¿Cómo llegan los equipos al clásico?

En el caso de River Plate viene de imponerse 1-0 a Carabobo en la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, completando cuatro puntos en la zona. Mientras que el panorama local, los de Coudet también atraviesan un buen momento ya que son segundos en la Zona B con 26 puntos y tiene asegurado su cupo en los octavos final del presente campeonato. Desde el arribo del 'Chacho', que reemplazó a Marcelo Gallardo, River presenta cinco triunfos en igual cantidad de compromisos.

River Plate confirmó a su nuevo entrenador en las últimas horas. AFP

Por el lado de Boca Juniors viene de imponerse con contundencia al Barcelona de Ecuador por 3-0 en La Bombonera, por la segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores; el 'xeneize' suma puntaje perfecto y lidera la zona.

Sin embargo, el panorama en el balompié argentino es diferente. Los dirigidos por Claudio Úbeda se ubican cuartos en la Zona A con 21 unidades y el objetivo, sin duda, es lograr los tres puntos que podrían sellar su clasificación a los 'play-offs', si otros resultados acompañan.



¿Cuándo se juega River Plate vs. Boca Juniors: día y horario para Colombia y dónde verlo EN VIVO por TV?

El superclásico del fútbol de Argentina entre 'millonarios' y 'xeneizes', válido por la fecha 15 del Torneo Apertura, tendrá lugar el domingo 19 de abril en el estadio Monumental y tiene un horario para Colombia de las 3:00 de la tarde. Los fanáticos lo podrán seguir EN VIVO en nuestro país por TV en la señal de Espn y vía 'streaming' por Disney+Premium.



Igualmente, en este portal: www.golcaracol podrá encontrar un minuto a minuto, las incidencias, jugadas virales, golazos, polémicas y más de este clásico del fútbol sudamericano.



Antecendentes e historial

En el duelo más reciente, que fue en La Bombonera, Boca se impuso 2-0. Mientras que en el último antecedente en Núnez fue victoria 2-1 para River Plate.

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Ya en el tema del historial, en 265 partidos oficiales (entre amateurismo y profesionalismo), Boca Juniors se ha impuesto en 93 ocasiones, por las 88 victorias de River Plate y se registran 84 empates.