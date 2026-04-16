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Gol Caracol  / River Plate vs. Boca Juniors; día y horario para Colombia y dónde verlo EN VIVO por TV

River Plate vs. Boca Juniors; día y horario para Colombia y dónde verlo EN VIVO por TV

Se viene un nuevo clásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors; historial que lidera el 'xeneize'. ¡Prográmese con este partidazo y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de abr, 2026
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River Plate y Boca Juniors juegan el domingo un nuevo superclásico del fútbol argentino.
River Plate y Boca Juniors juegan el domingo un nuevo superclásico del fútbol argentino.
Fotos: AFP

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