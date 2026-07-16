¿Guiño a Messi por el Balón de Oro?; sobre la mesa la posibilidad de ganarlo sin jugar en Europa

A vísperas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y Francia, se ha puesto en tela de juicio el ganador al Balón de Oro de la edición 2025/26, donde para muchos los gran favoritos para ganar este galardón está entre Kylian Mbappé, Harry Kane, Jude Bellingham y Dembélé.

Sin embargo, con el boleto de la 'albiceleste' a la final de la máxima cita orbital, empiezan a aumentar las opiniones de querer ver a Lionel Messi en esta pelea. Ante esta posibilidad, la cuenta oficial del premio ya respondió y abrió el debate.

La cuenta de 'Ballon d'Or' sacó una nota titulada: '¿Se puede ganar el Balón de Oro sin jugar en un club europeo?', lo que para muchos internautas fue un 'guiño' hacia el astro argentino por los increíbles números que está logrando en el Mundial 2026 y ahora muy cerca de coronarse campeón con su selección, pero no haberse destacado en Inter Miami.



Pese a que la imagen utilizada en la publicación corresponde a Cristiano Ronaldo, para muchos aficionados el mensaje fue interpretado como otra 'indirecta directa' en medio del debate por el premio.

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"Solo un jugador militaba fuera de Europa cuando levantó el Balón de Oro: Lionel Messi en 2023. En la 67.ª ceremonia, celebrada el 30 de octubre de 2023, el argentino ya jugaba en el Inter Miami. El ocho veces ganador se convirtió así en el primer hombre en ganar el premio representando a un club no europeo", se leyó de entrada en la nota del premio más prestigioso del mundo del fútbol.

Imagen de referencia del trofeo que se le entrega al ganador del Balón de Oro AFP

"Sí, es perfectamente posible ganar el Balón de Oro sin jugar en un club europeo. Históricamente, parece más difícil, pero el creciente poderío de algunas ligas fuera de Europa está cambiando las cosas", se culminó en el texto publicado.

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En ese orden de ideas, Messi lideraría el escalafón de futbolistas fuera del viejo del viejo continente como serio candidato a ganar este premio, ya que el Mundial tiene un peso gigante para el ganador y su temporada a nivel de clubes pasaría a segundo plano. Cosa diferente a Cristiano Ronaldo, que viene de consagrarse campeón con Al Nassr de la Liga Saudí y estar en el top de goleadores de este país, pero su participación en el Mundial con Portugal quedó en deuda, tras ser eliminada en octavos de final y solo anotar tres tantos.