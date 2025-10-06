Síguenos en::
Gol Caracol  / Cali no se rinde en la Copa Libertadores Femenina; derrotó 1-0 a Nacional de Uruguay

Un golazo en la primera parte le fue suficiente al Deportivo Cali para sumar de a tres en el grupo D de la Copa Libertadores Femenina. Las 'azucareras' llegaron a cuatro unidades.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
Acción de juego entre Deportivo Cali y Nacional de Uruguay en Copa Libertadores Femenina 2025.
Acción de juego entre Deportivo Cali y Nacional de Uruguay en Copa Libertadores Femenina 2025.
