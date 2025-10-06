Cali no se rinde en la Copa Libertadores Femenina; derrotó 1-0 a Nacional de Uruguay

En un partido cortado por las faltas y poco juego vistoso, Deportivo Cali supo sacar tres puntos valiosos en la Copa Libertadores Femenina 2025. Las 'azucareras' vencieron 1-0 a Nacional de Uruguay en lo que fue su segunda salida en el actual certamen de la Conmebol, este lunes.

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz estaban obligadas a sumar de a tres en un grupo D, que antes de esta fecha, todas las escuadras estaban igualadas con las mismas unidades, por lo tanto era importante ganar en el césped de juego del Estadio Florencio Sola, escenario deportivo donde juega como local el Club Atlético Banfied.

Cali supo manejar los tiempos en un duelo contra las 'bolso' que fue muy friccionado, con pocas llegadas al área rival. Las 'verdiblancas' no se amilanaron ante el juego fuerte de las uruguayas, que buscaron cortar mucho el partido sobre todo en la primera parte.

Deportivo Cali femenino vs Nacional de Uruguay femenino Foto: X/ @LibertadoresFEM

El único gol del compromiso llegó a través de la pelota quieta. Fue un tiro libre al borde de la área del flanco izquierdo y frente al balón se paró Kelly Caicedo. La defensora central colocó el balón por encima de la barrera, mismo que hizo una curva y fue imposible de evacuar para la arquera de Nacional de Uruguay, Josefina Villanueva. El 1-0 subió al tablero y con ello finalizó la etapa inicial.



Para la segunda parte en el Estadio Florencio Sola, las uruguayas, al verse abajo en el marcador, trataron de abrir las bandas y por allí llegó una jugada que generó de peligro hacia el arco custodiado por Luisa Agudelo. Cobro desde el costado al área y en el segundo palo apareció Scatola, quien definió con pierna diestra pero la '1' de las verdes caleñas estuvo atenta para mantener su arco en cero.

Publicidad

Con el correr del reloj, las 'azucareras' administraron el resultado a su favor y le apostaron a las transiciones y al contrataque. Finalmente, el mismo culminó así a favor de la escuadra colombiana que llegó a cuatro puntos en la zona D.

Reviva acá el gol de Deportivo Cali vs. Nacional de Uruguay:

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina 2025?

La siguiente salida de las 'verdiblancas', según el calendario de la Conmebol para este campeonato, será el jueves 9 de octubre contra Universidad de Chile. El balón rodará a las 2:00 de la tarde, de Colombia, en el Estadio Florencio Sola.