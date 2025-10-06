"El técnico de la Selección Colombia Sub-20 debe entender que no es una virtud jugar regular"

El técnico de la Selección Colombia Sub-20, César Torres, ha sido tema de conversación en las últimas horas, por sus declaraciones finalizado el juego frente a Nigeria por la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-20. El entrenador afirmó que "a este equipo es mejor irlo llevando así, porque grandes partidos, grandes resultados, grandes goleadas, a nosotros los colombianos como que nos cuesta un poco, entonces mientras vamos apretaditos, vamos como mucho mejor."

Ese comentario fue objeto de debate en el programa Jugada Maestra de la plataforma Ditu, en el que los panelistas opinaron sobre el desempeño de la Selección en el torneo y las palabras de Torres.

Inicialmente, Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol, aseguró que "(Torres) tiene una obligación de transmitir un concepto distinto, esto es entrar en que la culpa la tiene el uno o el otro, que es mejor que no nos den como favoritos, me parece que no está pensando, y que siempre son los demás los que tienen la culpa, es la generalidad, cómo no les va a reclamar que no jueguen bien, esa parte no la entiendo. Al jugador de fútbol le tienen que decir: tenemos que aspirar a jugar mejor para buscar el objetivo que queremos. No puede justificar que es mejor jugar mal."

Acto seguido, pidió que no diga ese tipo de cosas en público. "Lo que hizo fue un mensaje público que lo que sigue haciendo es justificar la posición del colombiano normal que hace de todo esto una especie de manual del pesimismo y la justificación", agregó Hernández Bonnet.

De igual manera, Norberto Peluffo estuvo de acuerdo y se preguntó "¿cómo va a ser bueno uno estar contento porque el equipo juega mal?, osea que el hombre está tranquilo y relajado porque el equipo juega mal. Yo creo que ahí está el error, él está aceptando que no está jugando bien pero para él eso es muy bueno. Él ahí no está haciendo nada positivo, porque está diciendo que menos mal estamos jugando mal, porque es que a nosotros nos sienta mal jugar bien, porque si jugamos bien nos agrandamos."

No obstante, Javier Castell salió a defender al técnico del combinado Sub-20, diciendo que todo lo que dijo fue en pro del equipo. "Claro que le hubiera gustado ganar 3 a 0 todos los partidos, tranquilo, sereno, sin afugias, sin nada, pero ante la realidad de que no fue así lo que quiere es que al equipo eso no lo maltrate anímicamente, sino que por el contrario recurre a esa frase de que los colombianos cuando somos favoritos, cuando todo el mundo piensa que va a ganar, es cuando menos carácter tiene. Lo entiendo. Él ha reconocido que el equipo juega mal, está enviándole un mensaje al entorno, a los jugadores, que es lo que a él le interesa, él no desconoce que su equipo no ha jugado al nivel que espera. Lo que trata el entrenador después de una clasificación es reforzar en lo positivo ese valor. Contento no, le envía un mensaje inmediatamente positivo a los jugadores, es decir les reconoce y ellos saben que no han jugado bien, pero no obstante consiguieron la clasificación, refuerza el mensaje positivo a partir de la clasificación", concluyó.

Finalizando el debate sobre el tema, Nelson Gallego le dio un consejo al DT de la selección juvenil. "El entrenador de Colombia tiene que entender que Colombia lo que está haciendo no es una virtud, es un defecto, no es una virtud jugar regular y llegar a las finales, eso es un defecto, que quede eso claro".

Ahora, el seleccionado colombiano juvenil se alistará para enfrentarse con Sudáfrica, en los octavos de final del Mundial, con la tarea de seguir mejorando en todo sentido, en pro de buscar llegar a lo más alto en la cita organizada por la FIFA.