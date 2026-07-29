Cali y otros hallazgos de posible brujería en estadios de Colombia y en el fútbol internacional

El martes pasado Humberto Arias Jr, expresidente del Deportivo Cali, apareció en el programa radial 'Deporte sin tapujos', de la capital del Valle del Cauca, para dar algunas declaraciones relacionadas con los administradores actuales del club 'azucarero' y también soltó unas perlas de su paso por el club, que no tuvieron nada que ver con lo futbolístico, búsqueda de refuerzos o con el paso de entrenadores por su banquillo.

"En el Cali hicieron brujería en todas partes, encontramos cosas peores que un sapo enterrado como en la portería Norte del Estadio. Nosotros en su momento encontramos cosas muy extrañas en la Sede de Pance y en el Estadio del Deportivo Cali también dentro del bus el día del accidente de la moto, y en la portería Norte había cosas demasiado feas", dijo Arias, en unas declaraciones que calentaron el ambiente y tuvieron repercusión en las últimas horas. Hasta ahora, no se han dado más manifestaciones al respecto.

¿Qué pasó en el estadio Plazas Alcid, de Neiva?

Pero en el fútbol colombiano no es la primera vez que se habla de esto. Basta recordar que en el año 2015, en medio de las obras de remodelación del estadio Plazas Alcid, de Neiva, los obreros tuvieron una sorpresa y un descubrimiento que no dejó de causar curiosidad y hasta susto en su momento. Así, en el sector sur de la cancha fue encontrada una botella plástica, con cuatro muñecos de fútbol en su interior, un líquido rosado, una hoja con el nombre de Atlético Huila escrito y un dado.



En diarios de la capital opita se llegó al escenario deportivo y uno de los obreros habló del caso. “Eso es brujería, el Atlético Huila estaba maldito y hemos desterrado esa maldición”, expresó el trabajador ante un medio local. Esto coincidió con la mala racha del cuadro huilense, que ya desapareció en el balompié de nuestro país.

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El entierro de gatos en el estadio de Racing de Argentina

Al documentar temas de entierros y brujerías en los estadios, siempre sale a relucir un particular episodio sucedido en el estadio el Cilindro, de Racing de Avellaneda, en Argentina. En 1967, la 'Acadé' ganó el título de la Copa Intercontinental de Clubes y ante tal logro, el 'hechizo' habría llegado de parte de un grupo de hinchas de Independiente, eterno rival de patio.

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"El mito sostiene que, en medio de los festejos por el título mundial, un grupo de simpatizantes del clásico rival ingresó al Estadio Presidente Perón. Según la creencia popular, enterraron siete gatos negros detrás de uno de los arcos para maldecir al equipo y evitar que lograra nuevos éxitos", se consignó en el diario 'Perfil'.

Fue tal la obsesión por este maleficio, que se realizaron excavaciones en el terreno de juego y se habrían hallado seis de los siete felinos.

Thomas N'Kono y el día en el que lo señalaron por magia negra

Thomas N'Kono fue un reconocido arquero de la Selección Camerún, con trascendencia internacional. Después de retirarse, hizo parte del cuerpo técnico del seleccionado africano para Copa de este continente en 2002. En ese rol, el legendario exfutbolista fue detenido por efectivos policiales antes de la semifinal contra Malí, acusado de haber sido protagonista de actos de magia negra. "Horas después de los hechos, como no tenían suficientes pruebas para relacionar ese grisgrís con N'Kono, tuvieron que liberarlo. El exportero aseguró que no tenía ningún objeto mágico encima y que la brujería no gana partidos de fútbol", explicó el diario 'Sport'.

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Sin embargo, al final Camerún ganó la Copa África y la duda quedó, porque puede que la magia de N'Kono pudo haber influido.

Thomas N'Kono AFP