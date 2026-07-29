UEFA le da 'palo' a la FIFA; "no puede usar el fútbol para enriquecerse a sí misma y a sus amigos"

La UEFA aseguró que "la FIFA no puede seguir utilizando" el fútbol "para enriquecerse a sí misma y a sus amigos y que existe una oposición significativa y creciente al plan de comercialización de la FIFA, después de mantener conversaciones con numerosas partes interesadas del fútbol.

"Hoy (miércoles) nos hemos enterado del plazo que la FIFA ha fijado a las federaciones para que apoyen sus propuestas o, de lo contrario, se retire la oferta de pago único. Esto lo dice todo sobre este plan", señaló en un comunicado.

En él indicó que, "sin embargo, tras haber mantenido conversaciones con numerosas partes interesadas del mundo del fútbol, la UEFA sabe que existe una oposición significativa y creciente al plan de la FIFA".

"La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el fútbol de la forma correcta. Es hora de dar prioridad a federaciones, clubes, ligas, jugadores y aficionados", añadió.



La UEFA tendrá una reunión urgente con sus asociados. Foto: AFP

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Con las declaraciones hacia la FIFA por parte de la UEFA. Esta última critica con mano dura los métodos de presión que esta exigiendo la FIFA hacia las federaciones. Al mismo tiempo que reafirma su compromiso de defender los intereses globales del deporte por encima de cualquier beneficio económico que se llegue a generar.

Asimismo, advirtió que este tipo de mandatos dividen a la comunidad seguidora del fútbol y alejan al organismo mundial de los verdaderos valores del juego limpio. Finalmente, el organismo europeo hizo un llamado de manera rápida a la unidad de todos los actores involucrados para construir un modelo sostenible y transparente que beneficie a las bases y los principios del fútbol, en lugar de responder a intereses particulares. Con esto, busca frenar cambios unilaterales que perjudiquen el futuro de las competiciones nacionales e internacionales, y de alguna manera velar por los principios del fútbol.