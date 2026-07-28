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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Los maleficios al Deportivo Cali; salen a la luz "cosas feas" y "brujería" en su sede

Los maleficios al Deportivo Cali; salen a la luz "cosas feas" y "brujería" en su sede

En las últimas horas se conocieron declaraciones particulares de parte de un antiguo directivo del Cali, que relató detalles más allá de lo netamente deportivo y administrativo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Sede del Deportivo Cali.
Sede del Deportivo Cali.
Deportivo Cali.

Deportivo Cali comenzó con el pie derecho su participación en la Liga BetPlay II-2026 luego de vencer 2-0 a Jaguares de Córdoba, en el estadio Palmaseca, en el Valle del Cauca. Johan Martínez y Stiven Rodríguez anotaron los goles del triunfo y pusieron a celebrar a todos los aficionados azucareros. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que un ex directivo de club hizo importantes revelaciones y le dio uno que otro palo a los actuales directivos.

Se trata de Humberto Arias, quien fue presidente de los 'verdiblancos' entre el 2024 y 2025. En charla con 'Deportes sin tapujos', el dirigente contó que detalles sobre inesperados hechos que se dieron en el equipo. "En el Deportivo Cali hicieron brujería en todas partes, encontramos cosas peores que un sapo enterrado como en la portería Norte del Estadio", dijo de entrada.

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Arias fue más allá y dio detalles más específicos de tales sucesos durante su presidencia. "Nosotros en su momento encontramos cosas muy extrañas en la Sede de Pance y en el Estadio del Deportivo Cali también dentro del bus el día del accidente de la moto, y en la portería Norte había cosas demasiado feas", agregó.

Esta no es la primera vez que surgen historias de brujería en el fútbol colombiano. Uno de los casos reciente data del 2015, cuando durante las remodelaciones del estadio Guillermo Plazas Alcid, se encontraron enterrados objetos extraños. "Se halló una botella plástica que en su interior tenía un líquido amarillo acompañado de cuatro muñecos de fútbol, una ampolla de inyección con un líquido rosado, una hoja verde con el nombre del equipo Atlético Huila, un dado y un billete de un dólar", así lo registró en su momento 'ESPN'.

Críticas a los actuales dirigentes del Deportivo Cali

Ahora bien, Humberto Arias no solo contó esa información inédita sino que también arremetió contra los directivos que manejan actualmente al conjunto del Valle del Cauca. "Quienes están manejando hoy al Deportivo Cali no son hinchas del equipo, son de Bogotá hinchas de Millonarios", dijo sin pelos en la lengua.

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Por último, Arias dejó en claro porque no hay buena química entre aficionados y dirigencia. "La mayoría de actuales Directivos del Deportivo Cali no tienen conocimiento de fútbol y han alejado la institución de la hinchada", concluyó.

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