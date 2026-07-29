Partidos EN VIVO HOY 29 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario futbolero trae actividad en la Copa BetPlay con Junior de Barranquilla y América de Cali como protagonistas. Además, de los 'play-offs' en la Copa Sudamericana (juega Independiente Medellín), buenos compromisos en la Liga de Argentina y una serie de amistosos de preparación.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 29 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 29 de julio del 2026:

Equipos Horario Competición Transmisión por TV Barracas Central vs. Aldosivi 12:30 p.m. Primera División Argentina Disney+ Premium,Fanatiz Real Betis vs. Olympique Lyon 1:30 p.m. Partido amistoso Pluto TV, Claro Sports Vasco da Gama vs. Medellín 5:00 p.m. Copa Sudamericana Disney+ Premium, ESPN Gimnasia La Plata vs. River Plate 5:15 p.m. Primera División Argentina Disney+ Premium, ESPN 2 Barranquilla FC vs. Junior 5:30 p.m. Copa BetPlay Win+ RB Bragantino vs. Sporting Cristal 7:30 p.m. Copa Sudamericana DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN Fluminense vs. Bahía 7:30 p.m. Brasileirao Win Cienciano vs. Lanús 7:30 p.m. Copa Sudamericana Disney+ Premium, ESPN 2 Real Cartagena vs. América de Cali 8:00 p.m. Copa BetPlay Win+