Partidos EN VIVO HOY 29 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario futbolero trae actividad en la Copa BetPlay con Junior de Barranquilla y América de Cali como protagonistas. Además, de los 'play-offs' en la Copa Sudamericana (juega Independiente Medellín), buenos compromisos en la Liga de Argentina y una serie de amistosos de preparación.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 29 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, miércoles 29 de julio del 2026:
|Equipos
|Horario
|Competición
|Transmisión por TV
|Barracas Central vs. Aldosivi
|12:30 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium,Fanatiz
|Real Betis vs. Olympique Lyon
|1:30 p.m.
|Partido amistoso
|Pluto TV, Claro Sports
|Vasco da Gama vs. Medellín
|5:00 p.m.
|Copa Sudamericana
|Disney+ Premium, ESPN
|Gimnasia La Plata vs. River Plate
|5:15 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Barranquilla FC vs. Junior
|5:30 p.m.
|Copa BetPlay
|Win+
|RB Bragantino vs. Sporting Cristal
|7:30 p.m.
|Copa Sudamericana
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN
|Fluminense vs. Bahía
|7:30 p.m.
|Brasileirao
|Win
|Cienciano vs. Lanús
|7:30 p.m.
|Copa Sudamericana
|Disney+ Premium, ESPN 2
|Real Cartagena vs. América de Cali
|8:00 p.m.
|Copa BetPlay
|Win+
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