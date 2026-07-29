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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 29 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 29 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 29 de julio, con acción en la Copa BetPlay, la Copa Sudamericana y la Liga de Argentina. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Junior de Barranquilla juega HOY en la Copa BetPlay 2026.
Junior de Barranquilla juega HOY en la Copa BetPlay 2026.
Junior Oficial

Este miércoles, el calendario futbolero trae actividad en la Copa BetPlay con Junior de Barranquilla y América de Cali como protagonistas. Además, de los 'play-offs' en la Copa Sudamericana (juega Independiente Medellín), buenos compromisos en la Liga de Argentina y una serie de amistosos de preparación.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 29 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Junior vs. Barranquilla FC
Fútbol Colombiano

A qué hora juega HOY Barranquilla FC vs. Junior en la Copa BetPlay y dónde verlo EN VIVO por TV

Real Cartagena y América de Cali se enfrentan en la Copa BetPlay 2026.
Fútbol Colombiano

A qué hora juega HOY Real Cartagena vs. América por Copa BetPlay, y dónde ver EN VIVO por TV

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 29 de julio del 2026:

EquiposHorarioCompeticiónTransmisión por TV
Barracas Central vs. Aldosivi12:30 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium,Fanatiz
Real Betis vs. Olympique Lyon1:30 p.m.Partido amistosoPluto TV, Claro Sports
Vasco da Gama vs. Medellín5:00 p.m.Copa Sudamericana Disney+ Premium, ESPN
Gimnasia La Plata vs. River Plate5:15 p.m. Primera División ArgentinaDisney+ Premium, ESPN 2
Barranquilla FC vs. Junior5:30 p.m.Copa BetPlayWin+
RB Bragantino vs. Sporting Cristal7:30 p.m.Copa Sudamericana DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN
Fluminense vs. Bahía7:30 p.m.BrasileiraoWin
Cienciano vs. Lanús7:30 p.m.Copa Sudamericana Disney+ Premium, ESPN 2
Real Cartagena vs. América de Cali8:00 p.m. Copa BetPlayWin+

Entrenamiento de Barcelona FC.
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