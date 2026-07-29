En Liverpool no superan ausencia de Luis Díaz; lo nombran en medio de búsqueda de refuerzo

Por estos días en Europa el orden del día se rige por la ventana de pases, siendo los clubes más grandes los protagonistas con la firme intención de reforzar sus planteles para la temporada que se avecina. En una de esas posibles transferencias, Luis Díaz cumple un papel importante.

Hay que partir con que Liverpool, exequipo del extremo guajiro, está en la búsqueda de un delantero de 'quilates' tras la salidad de Mohamed Salah, y en la prensa internacional no paran de vincular a Bradley Barcola con los 'reds'. El 'crack' de la Selección de Francia no quiso extender su vínculo contractual con el PSG y eso lo ha puesto en la mira de varias escuadras.

Luis Díaz, futbolista colombiano en el Bayern Múnich - Foto: AFP

¿Pero por qué nombran a Luis Díaz en medio de la búsqueda de un nuevo atacante para Liverpool? A raíz de la determinación de Barcola, y que 'Lucho' haya sido asociado con el Al Hilal de Arabia Saudita, en los medios del 'viejo continente' expusieron que el exOlympique Lyon podría ser ese recambio en la banda del Bayern Múnich; sin embargo, tras la determinación de los 'bávaros' de no vender a Díaz Marulanda, en el elenco de Anfield pueden ir más tranquilos para tratar de convencer a Barcola.



"Dado que el futuro de Díaz parece estar resuelto, esto debería poner fin al interés del Bayern por Barcola. Con todas sus opciones ofensivas cubiertas, es poco probable que busquen refuerzos en el mercado de fichajes", se leyó en primera instancia en la página web de 'The Mirror', en Inglaterra.

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Este mismo diario agregó: "Según los informes, el Arsenal también está priorizando el fichaje del delantero del Real Madrid, Vinícius Junior, por encima de Barcola. Esto podría dejarle al Liverpool vía libre para hacerse con los servicios de la estrella del PSG".

Por lo tanto, sólo queda esperar si Liverpool logra hacerse con los servicios deportivo de una de las estrellas de la Selección de Francia, equipo que quedó cuarto en el Mundial 2026.

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¿Cuánto pide PSG por Bradley Barcola?

El París Saint-Germain tasó al francés en 170 millones de euros (unos 145 millones de libras esterlinas) por Bradley Barcola. Esta cifra se fijó después de que el extremo rechazó renovar su contrato con el club francés.

Bradley Barcola y un festego de gol con Francia frente a Inglaterra por el Mundial 2026. Foto: AFP