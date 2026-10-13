Cali y Santa Fe, a acabar con la hegemonía brasileña en la Copa Libertadores femenina

Los clubes brasileños cimentaron un imperio en la Copa Libertadores femenina, que arranca este jueves en Quito, a base de una billetera abultada, la confianza de ganar una y otra vez, y apostando en serio por los proyectos de las mujeres. Deportivo Cali y Santa Fe son los equipos colombianos que intentarán acabar con ese poderío.

Las representantes de la tierra del 'jogo bonito' han ganado catorce de las diecisiete ediciones del torneo. En Ecuador, del jueves al 31 de octubre, tienen todo para ampliar su dominio.

Publicidad

El poderoso Corinthians, campeón de las últimas tres citas, es la cara de un país que no tiene pinta de ser desbancado y que será el primero en Sudamérica en albergar el Mundial femenino, en 2027.

Publicidad

A continuación, cuatro claves que explican el éxito de Brasil en la Libertadores:



Deportivo Cali venció a Independiente Santa Fe y se coronó campeón de la Liga femenina 2026 Twitter de Deportivo Cali

1. Apuesta en firme

Publicidad

El crecimiento del fútbol femenino brasileño comenzó a acelerarse en 2019, cuando la Confederación Brasileña de Fútbol obligó a todos los clubes de la primera y segunda división masculinas a tener equipos femeninos.

Brasil fue más allá de la exigencia de la Conmebol para los participantes de sus torneos masculinos: deben tener filiales femeninas o de lo contrario no pueden jugar la Libertadores o la Sudamericana.

Publicidad

En otros países sudamericanos, en cambio, muchos equipos fueron creados simplemente para cumplir con el requisito formal, pero sin una planificación deportiva a largo plazo.

"En Brasil, los equipos tienen competiciones durante al menos nueve o diez meses al año. Incluso los torneos estatales contribuyen a ampliar el período de actividad y, en consecuencia, a que se ofrezcan contratos más largos a las deportistas", dijo a la AFP un representante del Corinthians femenino.

Publicidad

2. El dinero marca la diferencia

La superioridad financiera de los clubes brasileños también alimenta la brecha. Esta situación se repite también en el balompié masculino, donde los equipos de Brasil han ganado las últimas siete Libertadores.

Publicidad

El Palmeiras femenino, potencia local, maneja un presupuesto anual que oscila entre los tres y cinco millones de dólares, según confirmó una fuente del club a la AFP.

En contraste, varios equipos de primera línea en Colombia, Argentina o Chile operan con presupuestos cercanos a los 500.000 dólares. La diferencia también repercute en el mercado de fichajes.

Publicidad

Brasil se da el lujo de cerrar transferencias millonarias, como la de Amanda Gutierres del Palmeiras al Boston Legacy por 1,1 millones de dólares en 2025. La realidad en gran parte de Sudamérica es distinta: los cambios de equipo suelen realizarse sin costo porque las jugadoras llegan como agentes libres.

3. Más allá de las apuestas

Publicidad

La ventaja brasileña no se ha cimentado por completo a partir del dinero de los patrocinios de las casas de apuestas deportivas, un sector que ha invertido millones en el fútbol masculino y que recientemente fue prohibido en Brasil.

Santa Fe se impuso a Millonarios y jugará la final de la Liga Femenina 2026. Foto oficial de Santa Fe

Según Fabiana Bentes, presidenta del Instituto Sol do Esporte, las competiciones femeninas han logrado construir una red de patrocinadores más diversa.

Publicidad

"La restricción a las apuestas puede afectar a los clubes; el tema de la inseguridad jurídica es muy grave y eso puede recaer sobre el deporte femenino, pero no necesariamente sobre la estructura del fútbol femenino, porque esta cuenta con esas otras marcas", dijo a la AFP.

4. El contraste continental El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó una ley para volver "prioridad" el fútbol femenino en la política pública del país.

Publicidad

Pero en el resto de la región ellas siguen enfrentando dificultades básicas para competir.

Para la exinternacional colombiana Nicole Regnier el contraste entre Brasil y el resto de la región es evidente porque muchos clubes aún ven el fútbol femenino como una obligación y no como un producto capaz de generar ingresos.

Publicidad

"Acá en Colombia, por ejemplo, la ida de la final del fútbol profesional femenino se jugó en Tunja (centro) y no en El Campín (el estadio de Bogotá, la capital), porque había un concierto", dijo a la AFP.

En septiembre, las jugadoras de San Lorenzo de Argentina denunciaron "irregularidades y falencias" dentro del club, entre ellas problemas de cobertura médica y transporte.

Publicidad

"El último partido contra Banfield de visitante no tuvimos micro (bus) para dirigirnos al partido, debiendo hacerlo en autos de aplicación y/o particulares", señalaron en un comunicado.

En Ecuador, El Nacional afrontó en mayo una situación aún más crítica: debió disputar un encuentro de la Superliga femenina con solo siete jugadoras debido a problemas económicos que le impidieron inscribir más futbolistas. Meses después, el club descendió.

