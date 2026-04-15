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Gol Caracol  / Vincent Kompany, tras eliminar al Real Madrid; "es el partido más importante de mi carrera como DT"

Vincent Kompany, tras eliminar al Real Madrid; "es el partido más importante de mi carrera como DT"

El director técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, no ocultó su felicidad por vencer al Real Madrid en la Champions League con el Bayern Múnich.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Vincent Kompany, DT de Bayern Múnich.
Vincent Kompany, DT de Bayern Múnich.
Getty Images.

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