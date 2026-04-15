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Gol Caracol  / En Real Madrid no ocultaron su molestia por expulsión de Eduardo Camavinga; "es una broma"

En Real Madrid no ocultaron su molestia por expulsión de Eduardo Camavinga; "es una broma"

La decisión arbitral con el mediocampista del Real Madrid, que fue un punto bisagra en el partido contra Bayern Múnich, ha generado toda clase de opiniones.

Por: EFE
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Eduardo Camavinga, mediocampista del Real Madrid, expulsado contra Bayern Múnich en Champions League
Eduardo Camavinga, mediocampista del Real Madrid, expulsado contra Bayern Múnich en Champions League
AFP

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