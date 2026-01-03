Captura de Nicolás Maduro por parte de Gobierno de Donald Trump generó sarcasmo de Faustino Asprilla

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado 3 de diciembre que Estados Unidos llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y afirmó que "su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado, junto con su esposa, y sacado por aire del país". Dicha noticia sacudió al mundo y no faltaron las reacciones, como la que protagonizó Faustino Asprilla.

A través de redes sociales, se le vio junto a su mejor amigo, Víctor Manuel Osorio 'Caremonja', entre risas por lo ocurrido, recordando unas palabras que emitió el mandatario venezolano días atrás. "Vengan por mí, aquí los espero, cobardes", había expresado Nicolás Maduro. Dicho video en el que se le ve emitiendo esas palabras fue citado por el compañero del exfutbolista con este mensaje: "Venga por miiiii… y fueron por él".

Mientras que observaban dicha publicación, ambos se rieron y los comentarios no se hicieron esperar, recibiendo la aprobación de la mayoría de sus seguidores. De hecho, el posteo ya cuenta con varios retuits y 'me gusta', en su cuenta oficial de 'X'.

“Venga por miiiii”… y fueron por él 😅 pic.twitter.com/XPnDkofx1N — caremonja (@caremonjaja) January 3, 2026

Con respecto a lo acontecido, Donald Trump aseguró que "la operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos".



Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Fuentes de la Administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder.