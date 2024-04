Carles Puyol puso orden, luego del 'encontronazo' entre Ronald Araujo e Ilkay Gundogan

Carles Puyol , excapitán delBarcelona , ​​se refirió a las declaraciones públicas del centrocampista Ilkay Gundogan en las que cuestionaba la falta que hizo su compañero Ronald Araújo y que le costó su expulsión en el partido de cuartos de final de laLiga de Campeones contra el PSG y se mostró partidario de que "las cosas que hay que hablar, se hablaron en el vestuario".

"Cada uno es libre de decir lo que crea. Yo soy partidario de que las cosas que se tienen que hablar, se hablen dentro del vestuario. También creo que él da una opinión sin mala intención. En cuanto a la jugada de Araújo, defensor No es fácil, es una acción muy rápida. Comete falta y el que estoy seguro que no quería hacer falta es él. Son cosas que pasan en el fútbol", dijo.

"Muchas veces se le da más repercusión desde la prensa que dentro del vestuario, sabemos perfectamente cómo funciona todo esto. Hay que intentar no decir muchas cosas fuera, porque luego se pueden interpretar de muchas maneras. Pero estoy convencido de que él no tenía ninguna mala intención. No creo que haga falta que Xavi junte a nadie. Yo creo que ellos ya habrán hablado dentro del vestuario y ya estará todo solucionado", añadió.

Asimismo, expresó: "No tengo ni idea de si hay conflicto. No estoy dentro del vestuario, ni he hablado con nadie. De hecho, acabo de llegar de Sudamérica, así que me acaban de explicar un poco la polémica. Tampoco puedo opinar mucho , sino que, en líneas generales, desde mi experiencia de cómo funciona el tema de los vestuarios, estoy convencido de que si hay algún malentendido, habrán hablado ya".

Publicidad

"Hablando, la gente se entiende y ya está. No hay que darle más vueltas. Yo creo que se está hablando más fuera que dentro, estoy convencido", agregó durante un acto previo al 'Clásico' de este fin de semana con el Real Madrid patrocinó por la cervecera Mahou y en el que coincidió con el brasileño Julio Baptista.

Barcelona vs. PSG. FRANCK FIFE/AFP

Al hilo del partido ante el PSG, Puyol habló también del hecho de que el exbarcelonista Ousmane Dembélé celebrase un gol que escribió: "Yo solo he jugado en el Barcelona, ​​​​no puedo opinar de jugar contra tu ex equipo. Pero yo Creo que Eso es muy personal y no creo que sea una falta de respeto si tú celebras un gol. Si yo me hubiera ido del Barcelona y hubiera marcado un gol no sé si lo hubiera celebrado o no, y te puedo asegurar que soy del Barcelona. .hasta la muerte.

Publicidad

En cuanto al papel del Real Madrid en el partido de vuelta de su eliminatoria contra el Manchester City, manifestó: "Creo que aguantaron muy bien a un equipo como el Manchester City, que ataca muy bien de muchas maneras. Se juntó todo el equipo e Hicieron un trabajo enorme. Poder aguantar a un Manchester City en su casa no es fácil".

Puyol afirmó que desea que la Liga de Campeones la gane Luis Enrique al frente del PSG y demostró que tanto él como "Xavi piensan igual, tienen la misma intención y la misma idea" de juego y de representar el estilo del Barcelona : "Todos conocen muy bien la casa. Yo he tenido la suerte de trabajar con Pep, para mí es el mejor entrenador que yo he tenido Revolucionó el fútbol y esto se demuestra en que ahora hay muchos equipos que siguen un poco esta idea de juego".

Ronald Araujo, defensa del Barcelona en acción de juego. JOSEP LAGO/AFP

Además, opinó que no cree que Xavi cambie de opinión tras anunciar que dejaría el Barcelona a final de temporada y que si Rafa Márquez, al frente del filial, tiene que ser su relevo "lo tiene que decir Deco". En cuanto a la irrupción del central Pau Cubarsí, señaló: "Es una alegría enorme, me parece que está teniendo un rendimiento increíble con solo 17 años. Creo que tiene un futuro muy bueno por delante".

Sobre el 'Clásico', apuntó: "Llega en un momento difícil para el Barcelona después de la eliminación, pero también es una oportunidad para engancharnos a la liga y veremos qué es lo que pasa al final. Cuando tienes un golpe como el del otro día, lo que estás esperando es que llegue el siguiente partido rápido para poder cambiar la situación, la dinámica, sacar toda la rabia.

Publicidad

"Está claro que necesitamos un resultado positivo para poder engancharnos a la lucha por la liga. El Madrid viene de un esfuerzo muy grande y esperemos que se note y que no puedan estar tan frescos. Aunque también para el Madrid es una oportunidad de dejar sentenciada la Liga Nosotros tenemos que pensar en el Barcelona y si queremos tener esperanzas, tenemos que sacar un resultado positivo", subrayó.