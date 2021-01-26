Gol Caracol Carles Puyol
Carles Puyol
Gol Caracol
Nuevo partido de leyendas Real Madrid vs. Barcelona: jugarán en México
Este miércoles, el mexicano Rafael Márquez y los españoles Fernando Hierro y Fernando Morientes anunciaron un partido de leyendas que se llevará a cabo en marzo de 2026.
Gol Caracol
Carles Puyol puso orden, luego del 'encontronazo' entre Ronald Araujo e Ilkay Gundogan
Ejerciendo su faceta histórica como capitán, Carles Puyol habló de las declaraciones que cruzaron Ronald Araujo e Ilkay Gundogan, luego de que el alemán culpara al uruguayo de la eliminación en Champions.
Gol Caracol
Carles Puyol, entre el elogio y la crítica a Vinícus Júnior: "Me encantaría decirle lo que pienso"
El exfutbolista español, Carles Puyol, dejó entrever sus ganas de poder hablar con Vinícius Júnior y comentarle lo buen jugador que es. Esto, además de cuestionar algunos de sus comportamientos.
Gol Caracol
Carles Puyol le pide a los jugadores del Barcelona "blindarse" de lo que se dice del 'Caso Negreira'
Carles Puyol pidió al vestuario del Barcelona que se proteja del Caso Negreira y se centre en lo que ocurre sobre el césped para que los 'culés' sigan disfrutando del buen momento que están viviendo.
Gol Caracol
Carles Puyol visitó Colombia y dejó este mensaje: "Lo clave es formar jugadores, no los resultados"
El histórico futbolista español, Carles Puyol, estuvo en nuestro país en un evento para fomentar la adecuada formación que deben tener niños y jóvenes para jugar al fútbol.
Gol Caracol
Robert Lewandowski: "Estoy seguro de que el próximo año será muy bueno"
En la entrega de la Bota de Oro 2022, el delantero polaco, Robert Lewandowski, se mostró optimista de cara al Mundial y a la segunda mitad de la temporada con el Barcelona.
Gol Caracol
Iker Casillas vuelve a ser viral en Twitter: "Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos"
Iker Casillas hizo una publicación el pasado martes en Twitter, que hizo pensar nuevamente a sus seguidores y usuarios de la red social, que se trataba de un hackeo, como el de hace pocos días.
Gol Caracol
Carles Puyol: "No es tarde para que vuelva Lionel Messi, acaba contrato y pueden pasar muchas cosas"
El exjugador habló de un posible regreso del astro argentino al Barcelona. También se refirió a Gerard Piqué, Robert Lewandowski y muchos más temas.
Hasta Carles Puyol, se 'rindió a los pies' de Luis Díaz, tras su gran gol frente a Crystal Palace
A través de las redes sociales, la leyenda del Fútbol Club Barcelona elogió lo hecho por el delantero colombiano con Liverpool.
Asistente de lujo en El Campín: Carles Puyol estuvo en el Millonarios vs. Nacional
El exfutbolista español hizo presencia en un palco del escenario deportivo en Bogotá, este sábado. Antes, estuvo en Barranquilla.