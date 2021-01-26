Síguenos en:
Gol Caracol  / Carles Puyol

Carles Puyol

  • El partido entre Real Madrid y Barcelona será en Guadalajara.
    El partido entre Real Madrid y Barcelona será en Guadalajara.
    AFP.
    Gol Caracol

    Nuevo partido de leyendas Real Madrid vs. Barcelona: jugarán en México

    Este miércoles, el mexicano Rafael Márquez y los españoles Fernando Hierro y Fernando Morientes anunciaron un partido de leyendas que se llevará a cabo en marzo de 2026.

  • Carles Puyol, excapitán del Barcelona
    Carles Puyol, excapitán del Barcelona
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Carles Puyol puso orden, luego del 'encontronazo' entre Ronald Araujo e Ilkay Gundogan

    Ejerciendo su faceta histórica como capitán, Carles Puyol habló de las declaraciones que cruzaron Ronald Araujo e Ilkay Gundogan, luego de que el alemán culpara al uruguayo de la eliminación en Champions.

  • Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, en juego contra el Sevilla.
    Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, en juego contra el Sevilla.
    CRISTINA QUICLER/AFP
    Gol Caracol

    Carles Puyol, entre el elogio y la crítica a Vinícus Júnior: "Me encantaría decirle lo que pienso"

    El exfutbolista español, Carles Puyol, dejó entrever sus ganas de poder hablar con Vinícius Júnior y comentarle lo buen jugador que es. Esto, además de cuestionar algunos de sus comportamientos.

  • Carles Puyol, exjugador del Barcelona y de la selección de España. Foto: AFP
    Carles Puyol, exjugador del Barcelona y de la selección de España. Foto: AFP
    Gol Caracol

    Carles Puyol le pide a los jugadores del Barcelona "blindarse" de lo que se dice del 'Caso Negreira'

    Carles Puyol pidió al vestuario del Barcelona que se proteja del Caso Negreira y se centre en lo que ocurre sobre el césped para que los 'culés' sigan disfrutando del buen momento que están viviendo.

  • Carles Puyol, exjugador del Barcelona y de la selección de España. Foto: AFP
    Carles Puyol, exjugador del Barcelona y de la selección de España. Foto: AFP
    Gol Caracol

    Carles Puyol visitó Colombia y dejó este mensaje: "Lo clave es formar jugadores, no los resultados"

    El histórico futbolista español, Carles Puyol, estuvo en nuestro país en un evento para fomentar la adecuada formación que deben tener niños y jóvenes para jugar al fútbol.

  • Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski, delantero del Barcelona.
    AFP
    Gol Caracol

    Robert Lewandowski: "Estoy seguro de que el próximo año será muy bueno"

    En la entrega de la Bota de Oro 2022, el delantero polaco, Robert Lewandowski, se mostró optimista de cara al Mundial y a la segunda mitad de la temporada con el Barcelona.

  • 334945_Iker Casillas
    Iker Casillas. Foto: Getty Images
    Gol Caracol

    Iker Casillas vuelve a ser viral en Twitter: "Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos"

    Iker Casillas hizo una publicación el pasado martes en Twitter, que hizo pensar nuevamente a sus seguidores y usuarios de la red social, que se trataba de un hackeo, como el de hace pocos días.

  • 282758_puyol_y_messi_240618_afpe.jpg
    Carles Puyol y Lionel Messi, excompañeros del Barcelona, en 2012 - AFP
    Gol Caracol

    Carles Puyol: "No es tarde para que vuelva Lionel Messi, acaba contrato y pueden pasar muchas cosas"

    El exjugador habló de un posible regreso del astro argentino al Barcelona. También se refirió a Gerard Piqué, Robert Lewandowski y muchos más temas.

  • Celebración de Luis Díaz, tras su gol con Liverpool
    Celebración de Luis Díaz, tras su gol con Liverpool contra Crystal Palace
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Hasta Carles Puyol, se 'rindió a los pies' de Luis Díaz, tras su gran gol frente a Crystal Palace

    A través de las redes sociales, la leyenda del Fútbol Club Barcelona elogió lo hecho por el delantero colombiano con Liverpool.

  • 332072_Enrique Camacho y Carles Puyol
    En la imagen, Enrique Camacho, presidente de Millonarios, y Carles Puyol. Foto: @MillosFCoficial.
    Fútbol Colombiano

    Asistente de lujo en El Campín: Carles Puyol estuvo en el Millonarios vs. Nacional

    El exfutbolista español hizo presencia en un palco del escenario deportivo en Bogotá, este sábado. Antes, estuvo en Barranquilla.

Erling Haaland, feliz por su doblete con Manchester City frente a West Ham, por la Premier League
Erling Haaland, feliz por su doblete con Manchester City frente a West Ham, por la Premier League
AFP
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 10 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY sábado 10 de enero del 2026. ¡Hay Copa África, Bundesliga, FA Cup y más; prográmese y no se pierda nada!

Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid.
Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid.
AFP
Gol Caracol

Xabi Alonso: "Ganar la Supercopa de España con Real Madrid no sería una liberación para mí"

El DT vivirá otro 'examen' en el banco técnico del Real Madrid, este domingo, en la gran final de la Supercopa de España contra Barcelona. Xabi Alonso tiene confianza en su plantel.

Jhon Arias, jugador colombiano al servicio del Wolves
Jhon Arias, jugador colombiano al servicio del Wolves
@wolves/Instagram
Colombianos en el exterior

Jhon Arias celebró con Wolverhampton en la FA Cup: así fue su gol al Shrewsbury Town

El chocoano aprovechó un pase entre líneas de un compañero, apeló a su velocidad para dejar a sus marcadores en el camino y definió de gran manera para vencer al golero visitante.

Kylian Mbappé y Xabi Alonso en una de las prácticas del Real Madrid.
Kylian Mbappé y Xabi Alonso en una de las prácticas del Real Madrid.
AFP
Gol Caracol

¿Kylian Mbappé jugará la final de la Supercopa de España?; Xabi Alonso y el último reporte

El DT del Real Madrid, Xabi Alonso, habló este sábado en rueda de prensa sobre el estado de salud de Kylian Mbappé y la posibilidad de enfrentar al Barcelona. ¡Acá los detalles!

Jhon Arias fue gran figura del Wolverhampton en la FA Cup.
Jhon Arias fue gran figura del Wolverhampton en la FA Cup.
Getty
Colombianos en el exterior

Jhon Arias tuvo un partido 'redondo': gol y asistencia para liderar a Wolverhampton en la FA Cup

El colombiano fue una de las figuras de su equipo que no tuvo problemas este sábado para doblegar al Shrewsbury Town y seguir en carrera en la FA Cup. ¡Jhon Arias se llevó los aplausos!

Hansi Flick, director técnico del Barcelona.
Hansi Flick, director técnico del Barcelona.
AFP
Gol Caracol

DT del Barcelona, desafiante: “¿Cuántos clásicos hemos perdido contra Mbappé, solo uno?"

Hansi Flick compareció en rueda de prensa previo a la final de la Supercopa de España contra Real Madrid y le dedicó algunas palabras a Kylian Mbappé, figura de los 'merengues'.

Jhon Arias, jugador colombiano al servicio del Wolves
Jhon Arias, jugador colombiano al servicio del Wolves
@jhonariasa/Instagram
Colombianos en el exterior

Jhon Arias también se vistió de asistidor en Wolverhampton vs. Shrewsbury Town, por FA Cup

El colombiano tuvo un partido 'redondo' donde no sólo marcó gol, sino que a su vez asistió a Jorgen Strand Larsen. ¡Vea acá la jugada de Jhon Arias!

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona vs Real Madrid, final Supercopa de España 2026 - Fotos:
AFP
Gol Caracol

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO, hora y TV de final de Supercopa de España 2026

Este domingo se vivirá una nueva edición del clásico de Barcelona vs Real Madrid, una vez más con un título en juego. En Yeda, Arabia Saudita, será el nuevo duelo.

'Cucho' Hernández
'Cucho' Hernández con el Betis de España - Foto:
Getty Images
Colombianos en el exterior

‘Cucho’ Hernández y un espectacular tiro de mitad de cancha; el arquero no se lo esperaba

El delantero colombiano ‘Cucho’ Hernández pasa por un buen momento con el Betis, de España, y este sábado dejó sorprendidos a todos con un remate de larga distancia.

Jhon Lucumí se lesionó en Como vs. Bolonia por la Serie A.
Jhon Lucumí se lesionó en Como vs. Bolonia por la Serie A.
Foto captura de video de pantalla
Colombianos en el exterior