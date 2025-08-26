Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Carlo Ancelotti, DT de Brasil, y el entorno Conmebol; ¿de qué puso a Colombia?

Carlo Ancelotti, DT de Brasil, y el entorno Conmebol; ¿de qué puso a Colombia?

El entrenador italiano se refirió a varias selecciones del continente antes del tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.