Torneo femenino visibiliza el talento de la mujer campesina; juegan con botas, ruana y sombrero

Torneo femenino visibiliza el talento de la mujer campesina; juegan con botas, ruana y sombrero

En Jenesano (Boyacá), se lleva a cabo un campeonato de fútbol femenino que muestra la fuerza de las campesinas de la región. El evento tiene reglas curiosas que impresionan a todos. ¡Vea los detalles!

Torneo femenino en Jenesano
Torneo femenino en Jenesano
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 26, 2025 08:41 a. m.