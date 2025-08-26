James Rodríguez se destapó y ya tiene primer pretendiente; ¿se irá del León?

James Rodríguez sigue siendo protagonista en el fútbol mexicano. El volante cucuteño, de 34 años, continúa sumando minutos con León en un momento clave de la temporada, luego de superar algunas molestias físicas que lo habían dejado fuera de las canchas. Por la sexta fecha de la Liga MX, el conjunto de Guanajuato recibió a Pachuca en un duelo que finalizó 1-1.

El ‘10’ de la Selección Colombia ingresó al minuto 62 en lugar de Ismael Díaz, buscando aportar claridad en el mediocampo y mayor peso ofensivo en el tramo final del partido. Sin embargo, el equipo local no logró imponerse, y la situación se complicó aún más con la expulsión de Valentín Gauthier, lo que condicionó el desempeño de la ‘fiera’ en el cierre del compromiso.

¿James Rodríguez seguirá en León?

James Rodríguez, capitán y figura de León. X de @clubleonfc

El futuro del exjugador de Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, entre otros equipos, es uno de los temas más comentados en el entorno del club. James tiene contrato vigente con León hasta diciembre de este año, pero la continuidad no está asegurada.

El presidente de la institución, Jesús Martínez, fue directo al ser consultado por los rumores: “Hasta ahorita no hay ninguna oferta, y tampoco James me ha dicho que pudiera salir”, señaló el dirigente, dando a entender que por el momento el colombiano seguirá siendo parte de la plantilla.

Aun así, versiones de prensa, particularmente de 'TV Azteca', apuntan a que James podría cambiar de camiseta dentro de México. En Monterrey, medios radiales de la región revelaron que el capitán de la Selección Colombia es una de las alternativas que contempla Rayados en caso de que se concrete su salida de León.

"El cucuteño de 34 años puede terminar en Rayados, pues en un programa de radio de la sultana del norte revelaron que el capitán de la Selección de Colombia es opción para el conjunto regio en caso de que salga de León", señaló el medio citado.

El conjunto regio, actual líder del campeonato, no solo tendría la capacidad económica para ofrecerle un contrato superior al que percibe en Guanajuato, sino que además le brindaría la posibilidad de coincidir nuevamente con Sergio Ramos, con quien compartió vestuario en el Real Madrid y con quien levantó múltiples títulos en Europa.



Números de James Rodríguez

Desde su llegada a León a comienzos de 2025, James Rodríguez ha disputado un total de 24 partidos oficiales, sumando todas las competiciones. En ese lapso acumula tres goles y siete asistencias, cifras que evidencian su aporte en la generación de juego más que en la definición. En total, el colombiano ha registrado 1.814 minutos en cancha, lo que refleja que, a pesar de los inconvenientes físicos, ha tenido participación constante en la campaña.