MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez se destapó y ya tiene primer pretendiente; ¿se irá del León?

James Rodríguez se destapó y ya tiene primer pretendiente; ¿se irá del León?

El futuro del '10' de la Selección Colombia es tema de conversación en México, donde ya lo vinculan con otro club en el que podría reunirse con un excompañero del Real Madrid.

James Rodríguez, volante colombiano del León.
Por: Javier García
|
Actualizado: agosto 26, 2025 07:24 a. m.