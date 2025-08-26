Alerta en la Vuelta a España: ciclista del top-10 de la general se retiró en la etapa 4

El francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) y el español Carlos García Pierna (Burgos Burpellet BH) han abandonado la Vuelta a España en el trascurso de la cuarta etapa que se disputa entre Susa (Italia) y Voiron (Francia).

Valentin Paret-Peintre, ganador este año en la cima del Mont Ventoux en el Tour de Francia, se bajó de la bicicleta "por enfermedad", según confirmó su equipo.

Por su parte, Carlos García Pierna, debutante en la Vuelta, también dejó la carrera, a la que llegó de conseguir ganar la clasificación de la montaña de la Vuelta a Burgos. El madrileño tuvo un inicio duro de Vuelta y era último en la clasificación general tras la 3ª etapa.

Su hermano menor, Raúl, sigue en el pelotón defendiendo los colores de Arkéa-B&B Hotels.

De este modo ya van 5 abandonos en la presente edición tras los sufridos por Guillaume Martin, Jorge Arcas y Zingle.