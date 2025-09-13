Síguenos en::
James Rodríguez lo intentó en León, que no pasó del empate cero a cero con Tigres en la Liga MX

El '10' jugó todo el segundo tiempo contra Tigres e intentó darle juego al León en el partido de la octava jornada del Apertura MX. Su club llegó a 11 puntos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 13, 2025 10:25 p. m.
James Rodríguez en acción de juego con León frente a Tigres por el Apertura MX.
