James Rodríguez lo intentó en León, que no pasó del empate cero a cero con Tigres en la Liga MX

Luego de cumplir la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Colombia, James Rodríguez volvió a la actividad con León en la Liga MX. Las 'fieras' tuvieron un gran duelo en el Apertura 2025 frente a Tigres en el campo de juego Estadio Universitario de la UANL. Finalmente, y tras opciones de bando y bando, la contienda terminó sin goles.

El '10' cucuteño y gran figura del elenco del estado de Guanajuato comenzó la contienda en el banco de suplentes, esto tras el desgaste con la 'tricolor' en los juegos frente a Bolivia y Venezuela. Pero para la segunda parte, Rodríguez Rubio recibió el aval de Eduardo Berizzo y empujó a su club en pro de llegar al pórtico contrario.

Desde su ingreso, James David trató de darle otro estilo de juego al León, con toques cortos, aperturas y pases entre líneas. También dejó una acción de taco, que hasta los comentaristas del compromiso no dudaron en resaltar.

De otro lado, el capitán de la Selección Colombia se comprometió en la defensa, y en una de esas jugadas, de cierta forma, contribuyó para la anulación de un gol de Tigres convertido por el argentino Ángel Correa. En la acción previa, Oziel Herrera le dio un manotazo al exReal Madrid. Eso sí, la jugada fue discutida y desató la polémica entre el club local.

⚠️🟥 CONTROVERSIA EN EL PARTIDO 🟥⚠️



Un manotazo de Oziel Herrera sobre James Rodríguez provocó que le anularan el gol de Ángel Correa a León. 🟢🦁

El árbitro decidió que la jugada no era válida, generando debate entre la afición. pic.twitter.com/QWGXrLW4Fu — El Escolta (@El_Escolta_) September 14, 2025

Por más que tanto Tigres y León lo intentaron el marcador no se movió, en parte por las buenas atajadas de los arqueros, en otras jugadas por la falta de eficacia. Incluso, León tuvo la oportunidad de quedarse con la contienda en la última jugada, misma en la que participó James Rodríguez, pero no hubo 'finura' a la hora de mandar la pelota a la red.

El partido de James Rodríguez desde los números

En los 45 minutos que jugó, James tuvo tres pases clave, tocó la pelota en 61 ocasiones, ganó tres duelos, y en la precisión de los pases, su precisión fue del 88 por ciento. Estos números proporcionados por 'Sofascore', y su puntuación final fue de 7.5 sobre 10.