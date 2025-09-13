La racha de Luis Díaz de la que todos hablan en Europa; el guajiro está imparable con Bayern Múnich

Luis Díaz contribuyó con un tanto a la goleada del Bayern Múnich sobre el Hamburgo (5-0) en la Bundesliga. Con ello, sumó su tercer encuentro consecutivo en el campeonato alemán viendo puerta.

En España, el volante argentino Nicolás González tuvo un debut de ensueño con el Atlético de Madrid al marcar el tanto que selló el triunfo ante el Villarreal (2-0).

- Luis Díaz marca un golazo contra el Hamburgo -

El Bayern Múnich se impuso por goleada al Hamburgo (5-0) para asentarse en la cima de la tabla en el campeonato alemán. El guajiro Luis Díaz volvió a acaparar los reflectores al facturar por tercera jornada consecutiva.

Luis Díaz, jugador colombiano que milita en el Bayern Múnich. AFP

'Lucho' se aseguró que el conjunto 'bávaro' se fuera al descanso con el partido prácticamente decidido al poner el 4-0 parcial en el marcador (29) con una vistosa diana.

Publicidad

El de Barrancas envió el esférico al fondo de la red de un riflazo desde fuera del área, a un pase filtrado del alemán Joshua Kimmich.

Luis Díaz suma cuatro goles y dos asistencias en los cinco partidos que ha disputado desde su llegada al club. El colombiano repitió como titular y disputó 76 minutos antes de ser sustituido.

¡ATENCIÓN COLOMBIA! Remate de Lucho Díaz, desvío en Luka Vuskovic y CUARTO GOL de Bayern Munich ante Hamburgo.



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sdbbygKirH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 13, 2025

Publicidad

El entrenador Vincent Kompany se mostró "feliz" con el triunfo en un partido que calificó como "muy divertido".

"Tuvimos un gran inicio y eso siempre ayuda", detalló luego de que su equipo se pusiera 4-0 por delante antes de que se cumpliera la primera media hora de juego.

El Bayern Múnich se mantiene en la cima de la tabla con nueve unidades, dos más que el segundo clasificado, Borussia Dortmund (7).



- Nico González sella triunfo del Atlético -

El Atlético de Madrid logró volver a la pelea en la Liga al imponerse al Villarreal (2-0) en el Metropolitano, conquistando así su primer triunfo de la temporada.

Los argentinos Julián Álvarez y Nicolás González jugaron un papel clave en el triunfo rojiblanco. La 'Araña' se hizo presente con un servicio medido al área para que el español Pablo Barrios abriera el marcador (9).

Publicidad

Ya en la segunda parte (52'), Nico González sentenció de un cabezazo de frente a la portería que dejó sin opciones al arquero brasileño Luiz Junior.

El volante 'albiceleste', que debutó con la camiseta del Atlético de Madrid, fue titular y disputó 76 minutos antes de salir de cambio.

Publicidad

Por su parte, Julián Álvarez tuvo que ser sustituido tras el descanso (46) por una lesión.

"Esperamos que no sea nada", dijo el entrenador Diego Pablo Simeone tras el encuentro.

También fue titular el hijo del técnico, Giuliano Simeone, quien disputó el partido completo. Por el Villarreal vieron acción el brasileño Luiz Junior, el uruguayo Santiago Mouriño y el argentino Juan Foyth.

Con la victoria, el Atlético logró alejarse de la zona de peligro, ubicándose en la novena posición de la tabla con cinco unidades.

Publicidad

"Veníamos mereciendo más", dijo Simeone después de que su equipo sumara tres unidades por primera ocasión.

"Nos ayudó el golazo de Nico. Hicimos un esfuerzo para que viniera y hoy vimos lo que nos da por izquierda con ese trabajo", señaló el 'Cholo'.