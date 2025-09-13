Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La racha de Luis Díaz de la que todos hablan en Europa; el guajiro está imparable con Bayern Múnich

La racha de Luis Díaz de la que todos hablan en Europa; el guajiro está imparable con Bayern Múnich

Partido a partido, Luis Díaz no para de lucirse con el Bayern Múnich y el sábado contra el Hamburgo en la Bundesliga no fue la excepción al reportarse en el marcador.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 13, 2025 09:33 p. m.
Comparta en:
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich.
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad