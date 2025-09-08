Carlo Ancelotti prepara un 'revolcón' en la Selección de Brasil para el partido frente a Bolivia

El técnico de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, anunció este lunes que promoverá varios cambios en el equipo que visitará a Bolivia el martes en su último partido por las eliminatorias mundialistas ante la necesidad de mejorar el rendimiento en los 4.150 metros de altura de El Alto.

"Vamos a cambiar no solo la estrategia sino también algunos jugadores", aseguró el entrenador italiano en la rueda de prensa que concedió en vísperas del partido y al confirmar varias modificaciones con respecto a la selección que se impuso por 3-0 a Chile el pasado jueves en el Maracaná de Río de Janeiro.

El técnico aseguró que su comisión técnica está evaluando las condiciones y el cansancio de sus jugadores para escoger a los más aptos para actuar en El Alto.

Carlo Ancelotti, técnico de la selección de Brasil AFP

"Será una estrategia diferente. Tenemos que jugar diferente al partido con Chile, que fue de mucha intensidad y presión, y eso en la altura no se puede hacer", admitió.

Afirmó que la altitud es un componente que lo obliga a cambiar la estrategia y que, pese a que nunca ha tenido esa experiencia, viene conversando con entrenadores, jugadores y miembros de la comisión técnica que ya la tuvieron.

"Puede ser una novedad para mí, pero Brasil ya jugó muchos partidos allí y contamos con muchas personas que tienen esa experiencia, incluyendo jugadores, médicos y fisioterapeutas. Tengo que confiar en personas que tienen más información que yo", dijo.

Ancelotti admitió que los cambios que realizó en las prácticas de los últimos dos días en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamiento de la selección brasileña en la ciudad serrana de Teresópolis, fueron pensando en la altitud.

En el entrenamiento del domingo, por ejemplo, probó a Fabrício Bruno y Alex como zagueros centrales, y a Caio Henrique y Vitinho en las laterales. Igualmente colocó a Andrey Santos en el lugar de Casemiro, que no podrá jugar por sanción, y a Lucas Paquetá en el de Bruno Guimarães en el centro de la cancha. Pese a esos cambios, Ancelotti mantuvo una alineación con cuatro atacantes, pero ahora con Richarlison como centro delantero en el lugar de Joao Pedro, escoltado por Estêvão, Gabriel Martinelli y Raphinha, que fueron titulares el jueves.

Brasil, en el partido pasado frente a la selección de Chile Foto: AFP

Ancelotti afirmó que los cambios los promovió no solo por la altitud sino también por su deseo de conocer nuevos jugadores.

El entrenador dijo que nunca ha estado ni en La Paz ni en Bolivia pero que está con muchas ganas de tener esa experiencia.

Aseguró que, pese a que Brasil ya garantizó cupo en el Mundial de 2026 como segundo en las eliminatorias sudamericanas, el equipo está concentrado para intentar vencer el partido en El Alto porque necesita ganar confianza y autoestima.

Dijo igualmente que todo partido es importante para la selección brasileña, así no cuente en nada en la clasificación o sea un amistoso.

"Una selección nacional tiene más o menos diez partidos por año. Entonces no podemos permitirnos pensar que hay partidos más importantes que otros. Todos son importantes. El partido de mañana es muy importante y el próximo amistoso también es muy importante", concluyó.