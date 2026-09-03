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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Revelaron todos los detalles de la agresión a Johan Martínez; hay comunicado oficial

Revelaron todos los detalles de la agresión a Johan Martínez; hay comunicado oficial

El plantel profesional del Deportivo Cali se pronunció, a través de un extenso texto, contando lo ocurrido con Johan Martínez y expresando su preocupación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de sept, 2026
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Deportivo Cali
Equipo del Cali
Colprensa

"Ante una situación grave ocurrida, quienes integramos el plantel profesional consideramos necesario pronunciarnos. Uno de nuestros compañeros (Johan Martínez) fue abordado por tres personas que se identificaron como hinchas del equipo. Estas personas, ocultando su identidad con cascos de motocicleta, lo intimidaron, amenazaron y agredieron, relacionando sus acciones con el momento deportivo", con estas palabras se dio inicio a un comunicado del Deportivo Cali.

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Recordemos que este jueves 3 de septiembre, en horas de la mañana, el club 'azucarero' expresó que "rechazaba de manera categórica los actos de violencia e intimidación contra Johan Martínez". A raíz de ello, los futbolistas no se quedaron de brazos cruzados ni callados y alzaron la voz, con el fin de respaldar a su compañero y, de paso, sentar una postura con relación a lo que está ocurriendo.

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"Como jugadores entendemos la exigencia. Sabemos que vestir esta camiseta implica responsabilidad, exposición y critica. Entendemos la frustración de toda la hinchada cuando los resultados no llegan y somos conscientes de que nuestro rendimiento dentro de una cancha puede y debe ser juzgado. Pero antes que jugadores, somos seres humanos. Al jugador se le puede exigir. Se puede cuestionar su rendimiento, reclamarle por un resultado y esperar más de él. Pero al ser humano se le debe respetar", añadieron.

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Y es que, "detrás de cada camiseta hay una persona. Hay un hijo, un padre, un hermano. un esposo, un compañero. Hay familias que nos esperan en casa y personas que también viven y sufren todo lo que sucede alrededor de nosotros. Cuando una inconformidad deportiva se convierte en intimidación, amenazas o agresiones, deja de tratarse de fútbol. Ningún marcador, ninguna posición en la tabla y ninguna mala racha puede justificar poner en riesgo la integridad de una persona".

Johan Martínez, jugador del Deportivo Cali.
Johan Martínez, jugador del Deportivo Cali.
Foto oficial del Cali

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En la misma publicación, emitida por los integrantes del plantel profesional en sus respectivas redes sociales, enfatizaron en que "en esta ocasión, le ocurrió a uno de nuestros compañeros y, como grupo, no podemos permitir que este tipo de situaciones se normalicen. Asumimos nuestra responsabilidad deportiva, Seguiremos dando la cara, trabajando y buscando cambiar este momento donde nos corresponde: dentro de la cancha.

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"De la misma manera, pedimos que se respete el limite que existe entre exigirle al futbolista y atacar a la persona. Amamos este deporte y entendemos la pasión con la que se vive, especialmente cuando se representan colores que significan tanto. Pero precisamente por eso creemos que debemos recordar algo que está por encima de cualquier resultado: LA CRITICA ES PARTE DEL FÚTBOL. LA EXIGENCIA ES PARTE DEL FÚTBOL. LA VIOLENCIA NUNCA LO SERÁ", sentenciaron.

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