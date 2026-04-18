Amstel Gold Race 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la clásica, con Remco Evenepoel

Las clásicas de primavera continúan este domingo con la edición 60 de la Amstel Gold Race, la 'carrera de la cerveza', que une Maastricht y Valkenburg a través de 257 kilómetros, donde, en ausencia de las grandes figuras, partirá como gran favorito el belga Remco Evenepoel.

Una prueba de prestigio en cuyo palmarés han puesto su nombre en los últimos años ilustres como Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel o el reciente ganador de la París-Roubaix, Wout van Aert. Los adoquines dejan paso a las cotas, numerosas, 21, y Evenepoel llega en buen momento y con el objetivo de afilar su forma para la Lieja-Bastoña-Lieja del día 26.

En un segundo escalón de candidatos aparece por derecho propio el danés Mattias Skjelmose (Lidl Trek), defensor del título que se adjudicó en 2025. El UAE se presenta con las bazas de Benoit Cosnefroy y Brandon MacNulty, el Visma ofrece los galones a Christophe Laporte y Matteo Jorgenson, el Bahrain a Pello Bilbao y Matej Mohoric, el EF Education confía en Ben Healy, el Groupama en Romain Grégoire y el Ineos en Kévin Vauquelin.

También podrían entrar en las quinielas hombres como el suizo Mauro Schmid (Jayco) y, por qué no, el dúo vasco del Cofidis que ha brillado en la Itzulia, Ion izagirre y Alex Aranburu.



Remco Evenepoel, ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe, correrá el Tour de Flandes 2026 AFP

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El Cauberg decidirá la batalla de las cotas

Entre Maastricht y Valkenburg habrá 257 kilómetros de un recorrido con 21 cotas y 3.400 metros de desnivel. No es la carrera más dura, y normalmente la carrera empieza a definirse en el Keutenberg y en el Kruisberg entre 45 y 30 kilómetros a meta.

Finalmente será el Cauberg, la última cota, la que señale al vencedor. Y si decide un esprint, puede haber sorpresa, como el año pasado con la victoria de Skjelmose sobre Pogacar contra todo pronóstico.

Remco Evenepoel, ciclista belga. Getty Images.

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A qué hora y dónde ver la Amstel Gold Race 2026

Día: domingo 19 de abril.

Hora: 4:13 a.m. (Colombia).

Transmisión: HBO Max / Eurosport / Directv.