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Gol Caracol  / Ciclismo  / Remco Evenepoel y la decisión que "genera estrés" en Tadej Pogacar; "eso me gusta menos"

Remco Evenepoel y la decisión que "genera estrés" en Tadej Pogacar; "eso me gusta menos"

A pesar de que es el mejor ciclista del mundo, 'Pogi' no oculta sus miedos y se refirió a lo que ocurrirá con Remco Evenepoel, corredor del Red Bull Bora Hansgrohe.

Por: EFE
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Remco Evenepoel, ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe, correrá el Tour de Flandes 2026
Remco Evenepoel, ciclista del Red Bull Bora Hansgrohe, correrá el Tour de Flandes 2026
AFP

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