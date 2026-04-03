Remco Evenepoel y la decisión que "genera estrés" en Tadej Pogacar; "eso me gusta menos"

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), gran favorito en el Tour de Flandes del próximo domingo junto al neerlandés Mathieu Van der Poel, considera que la incorporación del belga Remco Evenepoel a la lista de inscritos puede suponer "un factor adicional de estrés" para el segundo 'monumento' de la temporada.

"Me encuentro bien, con buenas sensaciones, estoy en 66 kilos de peso y siento mucho respeto por todos los rivales que encontraré en Flandes. Estoy preparado para intentar el tercer triunfo", señaló Pogacar en rueda de prensa.

Con miras al espectáculo que se presume en Flandes, Pogacar, según refleja Sporza, considera que la presencia de Evenepoel "es buena".

"Desde mi punto de vista, es bueno tener a un corredor como Remco en el equipo, siempre quiere atacar desde lejos y puede hacer una gran carrera el domingo", asegura el cuádruple ganador del Tour de Francia y doble campeón mundial.



Para Pogacar, además de su duelo esperado con Van der Poel, la presencia de Evenepoel puede jugar un papel determinante.

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"Cuando veo las carreras por televisión, me encanta ver a Remco atacar desde lejos. Pero cuando uno mismo está compitiendo y tiene un mal momento... entonces me gusta menos. Remco puede convertirse en un factor de estrés adicional en la carrera", comentó.

Remco Evenepoel y Tadej Pogacar, dos de los mejores ciclistas del mundo, se enfrentarán en Tour de Flandes AFP

Según el campeón esloveno, "con Remco, nunca se sabe porque puede atacar en los lugares más inesperados, y eso significa que siempre hay que estar preparado. Si le das ventaja de unos segundos, puede que sea imposible alcanzarlo".

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Sobre sus ya famosos ataques lejanos a meta, Pogacar apostó por esa forma de decidir las carreras.

"Los equipos ahora parecen darse cuenta de que aún pueden organizarse a 60 kilómetros de la meta. Y que es mejor abordarla de esa manera que bombardearse mutuamente con ataques. Esto se pudo comprobar en A Través de Flandes", concluyó.