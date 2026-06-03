El plan de DT del Congo para salvar juego preparatorio contra Chile, prohibido en España por ébola

El seleccionador de la República Democrática del Congo se mostró convencido de la celebración del partido amistoso de preparación para el Mundial 2026 contra Chile, prohibido por el alcalde del municipio español que debía acoger el encuentro el 9 de junio, por temor a la propagación del virus del Ébola.

"Hay otros estadios, existe la posibilidad de jugar a puerta cerrada, hay varias opciones... Nosotros estamos acostumbrados a adaptarnos y, ocurra lo que ocurra, nos adaptaremos sin problema a todas estas situaciones", comentó Sébastien Desabre en conferencia de prensa el martes por la noche.

"Creo que se trata simplemente de un problema de ubicación, pero no de la cancelación del partido, ya que las dos selecciones se entienden muy bien y tienen ganas de jugar. Ya veremos, pero respetaremos, por supuesto, las decisiones de carácter sanitario, aunque por ahora, para nosotros, no tienen ningún impacto", añadió el seleccionador francés de la RD Congo.



El martes, el alcalde de La Línea de la Concepción, población cercana a Gibraltar, en el sur de España, anunció que prohibía el amistoso entre la RD Congo y Chile por "prudencia" ante los "posibles riesgos sanitarios que podrían existir" debido al brote de virus del Ébola en el país africano.

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Desabre insistió en las medidas sanitarias vigentes alrededor de su equipo, asegurando que la concentración de preparación en Bélgica transcurría sin preocupación al respecto.

Sébastien Desabre, director técnico de la RD del Congo. Foto: AFP

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"Sinceramente, estamos realizando una concentración completamente normal, como las demás. Todos los jugadores venían de Europa, el personal local respetó los plazos para salir (de la RDC), así que esto no nos afecta en absoluto en nuestra vida cotidiana", aseguró el seleccionador.

El partido contra Chile es el segundo amistoso que la selección congoleña tenía previsto disputar en Europa en el marco de su preparación para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá (del 11 de junio al 19 de julio).

También debe enfrentarse este miércoles en Lieja (Bélgica) a Dinamarca.

En el Mundial, la República Democrática Congo se medirá en el grupo K a la Selección Colombia, Portugal y Uzbekistán.

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La Casa Blanca aseguró que la selección africana debería aislarse en una "burbuja" durante 21 días para evitar cualquier contagio por el virus del Ébola, si quiere entrar en Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo.