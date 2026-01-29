Síguenos en:
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Remco Evenepoel y un debut soñado con el Red Bull; aplastante triunfo en el Challenge de Mallorca

Remco Evenepoel y un debut soñado con el Red Bull; aplastante triunfo en el Challenge de Mallorca

El ciclista belga Remco Evenepoel se lució en su especialidad, la contrarreloj, y obtuvo su primer título en la escuadra alemana.

Por: AFP
Actualizado: 29 de ene, 2026
Remco Evenepoel en el Challenge de Mallorca.
Remco Evenepoel en el Challenge de Mallorca.
Getty Images.

