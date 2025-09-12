Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2025: hora y donde ver por TV la etapa 20 en vivo; última de alta montaña

Vuelta a España 2025: hora y donde ver por TV la etapa 20 en vivo; última de alta montaña

Se trata del capítulo final para los reyes de la escalada, pues habrá meta en alto de categoría especial y seguramente los ataques estarán a la orden del día. Toro irá por Caracol Televisión y Ditu.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 12, 2025 11:06 a. m.
Comparta en:
Vuelta a España, 2025, etapa 20: hora y dónde ver por TV.jpg
Última cita con la montaña en la Vuelta a España 2025.
Foto: @lavuelta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad