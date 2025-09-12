Vuelta a España 2025: hora y donde ver por TV la etapa 20 en vivo; última de alta montaña

La etapa 20 de la Vuelta a España 2025 se llevará a cabo sobre un trazado de 165,6 kilómetros entre las localidades de Robledo de la Chavela y el alto de Navacerrada, ubicado en una zona natural denominada Bola del Mundo.

Será un camino apto para trepadores si se tiene en cuenta que el lote encontrará 5 premios de montaña a lo largo del trayecto: 2 de tercera categoría al inicio, luego uno de segunda, después uno de primera y finalmente uno de categoría especial en plena meta.

La fracción se muestra como la última oportunidad para que el portugués Joao Almeida, segundo en la clasificación general, ataque al danés Jonas Vingegaard, que es líder con 44 segundos de ventaja.

Además, es escenario ideal para que los colombianos busquen el triunfo si se tiene en cuenta que la vigilancia entre los favoritos hará que los que no son amenaza en la clasificación general tengan licencia de irse adelante en procura de la victoria.

Publicidad

Sin embargo, los organizadores de la carrera y las autoridades tienen alarmas encendidas por las amenazas de protesta que hay para la última subida, donde se han convocado manifestantes propalestinos, que ya han saboteado llegadas anteriores, así como grupos de ambientalistas inconformes con el paso del pelotón por lugares considerados de reserva.

Publicidad

Lo cierto es que el espectáculo está asegurado debido a que no habrá más oportunidades para brillar porque al día siguiente es el popular paseo de la victoria en las calles de Madrid, donde se cierra la Vuelta.

Las acciones se podrán observar en directo en Colombia mediante las señales de televisión abierta de Caracol y vía web.

Vuelta a España 2025: hora y canal de TV para ver la etapa 20

La transmisión irá en vivo por Caracol Televisión, Caracol Sports y la aplicación Ditu.

Publicidad

TV, etapa 20 de la Vuelta a España 2025

⦁ Fecha: sábado 13 de septiembre

⦁ Trayecto: 165,6 km (Robledo de Chavela-Bola del Mundo, Navacerrada)

⦁ Perfil: alta montaña

⦁ Hora en Canal Caracol: 6:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol HD2 y Ditu: 6:00 a. m.

⦁ Hora en Caracol Sports: 6:00 a. m.

