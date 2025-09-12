Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 19: Egan Bernal 'la sudó' por el equipo

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 19: Egan Bernal 'la sudó' por el equipo

La decimonovena jornada de la Vuelta a España 2025 se definió en un vibrante esprint en el que se impuso Jasper Philipsen. No hubo cambios importantes en la lucha por el título.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 12, 2025 11:24 a. m.
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad