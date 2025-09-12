Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 19: Egan Bernal 'la sudó' por el equipo

Este viernes 12 de septiembre, la etapa 19 de la Vuelta a España 2025 dejó como ganador al belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck). Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) no pasó mayores problemas y retuvo el liderato a falta de dos jornadas. Los colombianos Harold Tejada, Santiago Buitrago y Egan Bernal siguen dentro del top-20.

Los corredores tomaron la salida en la localidad de Rueda, esta vez sin mayores novedades con las protestas y cierta tranquilidad en el ambiente. Transcurridos 10 kilómetros, Víctor Guernalec y Jakub Otruba lanzaron un ataque que rindió sus frutos y que tuvo 'la bendición' de los favoritos.

Los dos escapados marcharon juntos por casi 20 kilómetros hasta que Guernalec no aguantó y quedó solo en punta Otruba. Atrás, el pelotón rodó sin afanes y dándole relevancia a seguridad y evitar posibles percances.

Otruba marchó en solitario durante gran parte de la jornada y llegó a estar a 3:40 de ventaja. El ciclista checo cruzó primero en el esprint intermedio en Salamanca, zona donde la sorpresa la dio Vingegaard, quien se quedó con el segundo lugar y bonificó algunos segundos desde el lote.

La aventura de Otruba culminó a falta de 50 km, pero casi de inmediato vino una ofensiva de dos corredores del Burgos BH. Sergio Chumil y Mario Aparicio lo intentaron, pero su renta no superó los 20 segundos y después fueron cazados.

Todo iba marchando con calma hasta que el sudafricano Louis Meintjes se cayó, eso si, sin mayores consecuencia físicas. Para el tramo final, los equipos con esprinters comenzaron a trabajar, incluso Egan Bernal haló del lote para darle una mano a su compañero Ben Turner.

Finalmente, Jasper Philipsen fue el más veloz y consiguió su tercer triunfo en esta 'ronda ibérica'. El podio del día lo completaron Mads Pedersen (Lidl Trek) y Orluis Aular (Movistar Team).

Jasper Philipsen, ganador de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025. afp.

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 19: