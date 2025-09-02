¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 10?

El australiano Jay Vine (UAE Team Emirates XRG) volvió a demostrar sus aptitudes de rey de la montaña con el segundo triunfo en solitario en la presente edición de la Vuelta a España. En esta ocasión, lo hizo en la etapa 10, disputada entre Arguedas y el alto de Larra Belagua. Allí, Jonas Vingegaard recuperó el maillot rojo, mientras que Santiago Buitrago la pasó mal.

Vine (Townsville, 29 años) volvió a ofrecer una exhibición marca de la casa para conquistar la cima que estrenó el belga, Remco Evenepoel, en 2023. Dentro de la fuga, atacó a 5 kilómetros de meta, atrapó al español Pablo Castrillo (Movistar) y se fue a meta para entrar con su maillot de lunares azules en solitario, con tiempo para saborear su nueva victoria en la ronda.

El ciclista 'aussie' firmó la cuarta victoria para el UAE en plena tormenta entre la dirección del equipo y Juan Ayuso. El ruido lo redujo Vine entrando en meta sonriendo con su flamante bigote. Pasó la línea con un tiempo de 3h 56' 24'', a una media de 44,5 km/hora. Le siguieron dos hombres del Movistar, Castrillo y Javier Romo, a 35 segundos y 1' 04'', respectivamente.

Los favoritos no lucharon por la etapa. Se hundió el noruego Torstein Traeen perdiendo la roja, que pasó a Vingegaard, cuyo grupo, con Joao Almeida, Thomas Pidcock, Matteo Jorgenson y Giulio Ciccone, cruzó a 1' 05''. Ahora, el danés supera en la general en 26 segundos a Traeen y en 38'' a Almeida. El primer colombiano es Egan Bernal, en el puesto 11, a 2' 55''.

Respecto a Santiago Buitrago, culminó en la posición 62, a 8' 58'' de Jay Vine, por lo que cayó posiciones en la clasificación general. Ahora, el 'escarabajo' está de 25, cayendo cuatro plazas, a 15 minutos exactos del danés, Vingegaard. Cabe recordar que el mejor hombre del Bahrain Victorious es Torstein Traeen, seguido de 'Santi', pues Antonio Tiberi marcha de 40.