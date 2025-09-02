Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 10?

¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 10?

A pesar de que suele ir bien en la montaña, este martes las cosas cambiaron para el colombiano, Santiago Buitrago, quien perdió tiempo en el final en alto.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, está cerca del top 20 en la Vuelta a España
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, está cerca del top 20 en la Vuelta a España
Getty Images
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 11:48 a. m.