Ciclista español, triple campeón del mundo, capturado por grave denuncia

El español Óscar Freire, triple campeón del Mundo de ciclismo, ha sido detenido en su localidad natal, Torrelavega (Cantabria), tras la denuncia de su mujer que asegura que no deja de perseguirla, según han informado a EFE fuentes cercanas a las investigación. La detención tuvo lugar el día domingo 12 de abril, tras la denuncia de la mujer, con la que está en trámites de divorcio.

La mujer acudió al cuartel de la Guardia Civil de Torrelavega (norte de España) para denunciar que Freire no deja de perseguirla, que cree que le está poniendo micrófonos, que la veja y que la insulta. Tras su denuncia ante la Guardia Civil, la mujer solicitó una orden de protección y el triple campeón del mundo de ciclismo fue detenido.

El ciclista, tras declarar ante la Guardia Civil, fue puesto a disposición judicial y posteriormente ha sido puesto en libertad con medidas de alejamiento.En febrero del año pasado, la mujer de Óscar Freire denunció la desaparición de su marido ante la Guardia Civil, donde dijo que llevaba dos días sin conocer su paradero y que su documentación estaba en casa. El mismo día en que se conoció la denuncia de la desaparición de Freire, fuentes familiares del deportista aclararon a EFE que el tres veces campeón del mundo en ruta estaba bien y localizado.

Óscar Freire; ciclista AFP

Freire es uno de los ciclistas más laureados, tras lograr el maillot arcoíris de campeón del mundo en 1999, 2001 y 2004 y es triple ganador de la Milán San Remo (2004, 2007 y 2010). Tras pasar por algunos de los mejores equipos profesionales de la época (Mapei-Quick Step, Rabobank y Katusha), se retiró en 2012 tras una caída en el Tour de Francia que le obligó a renunciar a los Juegos Olímpicos de Londres de ese mismo año. Regresó a la competición para intentar proclamarse de nuevo campeón del mundo, pero quedó en el décimo lugar. Tras su retirada del ciclismo profesional compitió durante una etapa en el mundo de las carreras automovilísticas.

