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Gol Caracol  / Ciclismo  / Ciclista español, triple campeón del mundo, capturado por grave denuncia

Ciclista español, triple campeón del mundo, capturado por grave denuncia

Se trata de un ciclista que comparte récords con leyendas como Eddy Merckx, Rik Van Steenbergen y Peter Sagan. Su esposa lo denunció y fue detenido por las autoridades.

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Ciclismo (Imagen de referencia).
Ciclismo (Imagen de referencia).

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