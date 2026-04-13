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Gol Caracol  / Nacional (URU) vs. Deportes Tolima, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores

Nacional (URU) vs. Deportes Tolima, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores

Este martes 14 de abril, Deportes Tolima tendrá su primer partido en condición de visitante en esta edición de la Copa Libertadores. El 'Pijao' se medirá ante Nacional, en Uruguay.

Por: EFE
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Club Nacional de Football vs Deportes Tolima
Club Nacional de Football vs Deportes Tolima
Tomado de Cuenta Oficial de X de: Club Nacional de Football y Colprensa

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