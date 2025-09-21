¿Cómo quedó Diana Peñuela en la clasificación de la contrarreloj del Mundial de ciclismo?

La suiza Marlen Reusser, a menudo bien posicionada, pero nunca ganadora hasta ahora, se convirtió en la campeona de contrarreloj, en Kigali, en la apertura del Mundial de Ciclismo, los primeros de la historia en África. Allí, la única representante de Colombia fue Diana Peñuela, quien finalizó cerca del top 20 de la clasificación.

Segunda en 2020 y 2021, y tercera nuevamente en 2022, Reusser, de 34 años, logró la mejor 'crono' para superar a las neerlandesas, Anna van der Breggen y Demi Vollering, por 51 segundos y 1' 04'', respectivamente, en un exigente recorrido de 31 kilómetros por las calles de la capital ruandesa, con varios ascensos y sterrato.

Ahora, respecto a la colombiana, firmó un tiempo de 48 minutos y 30 segundos, quedando en el puesto 24 de las 44 que participaron. De esa manera, finalizó a 5 minutos y 21 segundos de la nueva campeona mundial, la suiza Marlen Reusser, que cumplió con los 31 kilómetros de la prueba en un tiempo de 43 minutos y 09 segundos.

Recordemos que Diana Peñuela es la actual campeona nacional de la CRI. Sin embargo, las miradas se centraron en la ganadora, quien no ocultó su felicidad y sus palabras fueron emotivas. "Me cuesta creerlo. Lo he intentado tantas veces que parece un sueño hecho realidad", dijo nada más terminar la carrera la corredora suiza.

Diana Peñuela, campeona de los Nacionales de Ruta 2023. @OlimpicoCol

Reusser desveló que la carrera le supuso "un esfuerzo enorme" que poco después aún seguía "asimilando". "Ha sido muy duro, pero lo he conseguido y estoy inmensamente feliz", resumió, pletórica, su estado de ánimo. Esta ciclista hace parte de la nómina del Movistar Team, donde es compañera de la colombiana, Paula Patiño.

La nueva campeona del mundo, no obstante, quiso "dar las gracias a todas las personas" que le han "apoyado en este camino". "Son muchos años de pasión y de cariño, y esta victoria también es para ellos. Me hace feliz por mí misma y por toda la gente que siempre ha estado a mi lado", aseguró, muy agradecida a su entorno.