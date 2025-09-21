Clasificación del Mundial de ciclismo 2025: sorpresa en la contrarreloj femenina

La suiza Marlen Reusser se proclamó como nueva campeona de contrarreloj al imponerse en la primera prueba del calendario del Mundial de Ciclismo, en Ruanda. La crono individual femenina tuvo un exigente recorrido de 31,2 kilómetros, con tres subidas, donde firmó un tiempo de 43 minutos y 09 segundos.

Reusser (34 años) suma su primer maillot arcoíris en la prueba individual a las 12 medallas logradas en grandes campeonatos, todas en contrarreloj. Entre ellas, la plata olímpica en Tokio 2020, dos oros en mundiales en las carreras por relevos mixtos y tres oros más en la prueba individual, como la de este domingo, en Campeonatos de Europa.

Acompañaron a la suiza en el podio las neerlandesas, Anna van der Breggen y Demi Vollering, otras de las favoritas, que finalizaron la prueba segunda y tercera, respectivamente, a 51 segundos y 1' 04'' de la ganadora.

Completaron el top 5, la australiana Brodie Chapman y la noruega Katrine Aalerud, a 1' 20'' y 1' 24'', de la vencedora; y quizá decepcionaron un tanto la alemana Antonia Niedemayer, sexta, y la estadounidense, Chloè Dygert, oro en 2023 y bronce en 2024, novena.

Publicidad

En el primer mundial africano de la historia abrió la carrera la local Xaverine Nigere con una crono de 50' 07''. Un tiempo discreto que rápidamente fue mejorado por la china Hao Zhang Hao (47' 23'').

¡MARLEN REUSSER ES LA CAMPEONA MUNDIAL!



La ciclista suiza detuvo el cronómetro en 43'09" y se cuelga la medalla de oro en la prueba que abrió este domingo el Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda.#CiclismoAsiDSPORTS pic.twitter.com/0KPg86snLH — DSPORTS (@DSports) September 21, 2025

No obstante, los tiempos con opciones de medalla llegaron al cruzar la meta Van der Breggen, quien pulverizó los cronos anteriores en todos los puntos kilométricos hasta alcanzar la meta en 44' 01''.

Publicidad

Entre las que amenazó a Van der Breggen, Aalerud, que cedió más adelante (44' 33''), y Reusser, impresionante en meta casi un minuto por delante de la neerlandesa(43' 09''). Crono de ganadora que ya no superó nadie, ni la otra gran favorita, Vollering, al final tercera y muy lejos, a 1' 04'' de la nueva campeona del mundo.

Marlen Reusser, ciclista de Suiza, ganó la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025 Getty Images

Clasificación de la contrarreloj femenina en el Mundial de ciclismo 2025

1. Marlen Reusser (Suiza) - 43' 09''

2. Anna van der Breggen (Países Bajos) - a 51''

3. Demi Vollering (Países Bajos) - a 1' 04''

4. Brodie Chapman (Australia) - a 1' 20''

5. Katrine Aalerud (Noruega) - a 1' 24''

6. Antonia Niedermaier (Alemania) - a 1' 29''

7. Juliette Labous (Francia) - 1' 32''

8. Anna Henderson (Inglaterra) - a 1' 37''

9. Chloé Dygert (Estados Unidos) - a 2' 25''

10. Mireia Benito (España) - a 2' 32''

24. Diana Peñuela (Colombia) - a 5' 21''