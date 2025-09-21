Síguenos en::
Clasificación del Mundial de ciclismo 2025: sorpresa en la contrarreloj femenina

Clasificación del Mundial de ciclismo 2025: sorpresa en la contrarreloj femenina

A pesar de que las miradas estaban en las favoritas, Demi Vollering y Anna van der Breggen, la ganadora de esta prueba en el Mundial de ciclismo fue Marlen Reusser.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 21 de sept, 2025
Marlen Reusser, ciclista suiza, se coronó campeona de la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025
AFP
Marlen Reusser, ciclista suiza, se coronó campeona de la contrarreloj del Mundial de ciclismo 2025
AFP

