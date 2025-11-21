Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / En el Crystal Palace de Lerma y Muñoz sufren por una figura que no renovará su contrato

En el Crystal Palace de Lerma y Muñoz sufren por una figura que no renovará su contrato

Dicho compañero de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz en el Crystal Palace estuvo a punto de marcharse del club londinense en el último mercado de pases.

Por: EFE
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma con el Crystal Palace.
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma con el Crystal Palace.
Justin Setterfield/Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad