En el Crystal Palace de Lerma y Muñoz sufren por una figura que no renovará su contrato

El Crystal Palace no descarta la salida en el mercado invernal de su capitán Marc Guéhi, que ya anunció que no iba a renovar su contrato que termina a final de temporada. Para que el defensa no abandone gratis el club del sur de Londres, donde de paso militan los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz; empiezan a tejer un plan.

"No lo sé, será decisión del club. Marc muestra cada semana que está 100% comprometido con el Crystal Palace. No hay que pensar en ello. Tenemos 15 partidos hasta el 10 de enero y no tiene que esté pensando en un posible venta. Por supuesto que estamos preparados para todo, pero no sé que pasará", expresó el técnico Oliver Glasner este viernes en la previa del encuentro ante el Wolverhampton Wanderers.

Estuvo a punto de marcharse en la pasada ventana de transferencias

Crystal Palace y su coronación en la FA Cup. AFP

Marc Guéhi, que estará disponible para el duelo tras superar sus molestias que le hicieron abandonar la concentración con Inglaterra, se ha asentado como uno de los mejores centrales de la Premier League y estuvo cerca de marcharse al Liverpool el último día del pasado mercado por 35 millones de libras (42 millones de euros).



Sin embargo, el club bloqueó el traspaso en el último momento al no poder reemplazarle con garantías.



¿Desde cuándo podría poder empezar a negociar Marc Guéhi?

Al acabar su contrato el 30 de junio, Guéhi podrá empezar a negociar con clubes fuera de la Premier League a partir del 1 de enero y el Crsytal Palace puede tratar de sacar algo de dinero por él en el mercado invernal.



¿Cómo va el Crystal Palace en la Premier League?

Las 'águilas' se ubican en la décima casilla del actual campeonato inglés con 17 unidades luego de once jornadas disputadas. El calendario de la Premier League indica que su siguiente salida será este sábado contra Wolverhampton, en condición de visitante; la pelota rodará a las 10:00 de la mañana en horario de Colombia.