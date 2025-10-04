Clasificación del Giro de Emilia 2025: Isaac del Toro, campeón; Egan Bernal, cerca del podio

El Giro de Emilia nunca decepciona y esta vez no fue la excepción. A lo largo de los 199,2 kilómetros de recorrido, se presentaron millones de emociones, en especial en la parte final. Allí, Isaac del toro (UAE Team Emirates XRG) hizo de las suyas, fue el más fuerte en la montaña y se coronó campeón, sumando otra victoria a su palmarés.

Quienes completaron el podio fueron Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), en la segunda posición, a solo 1'' del mexicano, ya que perdió en el esprint definitivo, y Lenny Martinez (Bahrain - Victorious), de tercero, a 5''. Eso sí, las miradas también estuvieron en Egan Bernal (INEOS Grenadiers), quien acarició ese último cajón.

'El joven maravilla', que venía de ganar una etapa en la Vuelta a España, pero también de retirarse en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo, quería lucirse en el Giro de Emilia y cumplió. Cruzó la línea de meta en la cuarta posición, también a solo cinco segundos de Isaac del Toro, confirmando que está en óptimas condiciones.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corrió el Giro de Emilia 2025 AFP

Clasificación del Giro de Emilia 2025

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - 4h 46' 10''

2. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 1''

3. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 5''

4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 5''

5. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5''

6. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) - a 5''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 5''

8. Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) - a 5''

9. Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG) - a 21''

10. Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek) - a 24''

