Clasificación del Giro de Emilia 2025: Isaac del Toro, campeón; Egan Bernal, cerca del podio

Clasificación del Giro de Emilia 2025: Isaac del Toro, campeón; Egan Bernal, cerca del podio

Con la presencia de ocho colombianos, donde Egan Bernal fue protagonista, el ganador del Giro de Emilia se definió en el final, en un apasionante mano a mano.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 4 de oct, 2025
Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates XRG, ganó el Giro de Emilia 2025
