Síguenos en::
Tendencias:
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación del Giro de Emilia 2025: así les fue a los ocho colombianos

Clasificación del Giro de Emilia 2025: así les fue a los ocho colombianos

Nairo Quintana, Egan Bernal, Einer Rubio, Sergio Higuita, Brando Rivera, Diego Pescador, Santiago Umba y Kevin Castillo corrieron la edición 108 del Giro de Emilia.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 4 de oct, 2025
Comparta en:
Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y Nairo Quintana (Movistar Team) corrieron el Giro de Emilia 2025
Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y Nairo Quintana (Movistar Team) corrieron el Giro de Emilia 2025
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad