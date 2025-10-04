Clasificación del Giro de Emilia 2025: así les fue a los ocho colombianos

Históricamente, el Giro de Emilia es una carrera que se le da bien a los colombianos. En 2011, Carlos Betancur se convirtió en el primer 'escarabajo' en coronarse campeón de dicha competencia, venciendo al neerlandés, Bauke Mollema, quien fue segundo, y a su compatriota, Rigoberto Urán, que completó el podio en la tercera posición.

Sin embargo, las alegrías no pararon ahí. En la temporada 2012, quien puso a celebrar al país 'cafetero' fue uno de sus máximos ídolos: Nairo Quintana. 'El cóndor' se impuso al sueco, Fredrik Kessiakoff, y al italiano, Franco Pellizotti, luego de un buen ataque a falta de pocos kilómetros de la meta, que le permitió arribar en solitario.

Posteriormente, en 2016, llegó otro título de Giro de Emilia para Colombia. En esa ocasión, el encargado de dar esa alegría fue Esteban Chaves. En un apasionante embalaje, 'el Chavito' fue el más rápido y venció al francés, Romain Bardet, y 'Rigo', que volvió a quedarse con el tercer cajón del podio, cerca del triunfo.

Y es que 'el Toro de Urrao' siempre fue protagonista en esta competencia, pues, en 2017, repitió el tercer lugar. En dicha edición, quedó detrás del ganador, Giovanni Visconti, y Vincenzo Nibali, quien fue segundo. Lejos de bajar los brazos, Rigoberto Urán lo volvió a intentar en 2018 y fue segundo, solo superado por Alessandro De Marchi.



Egan Bernal y Nairo Quintana, dos de los ocho ciclistas colombianos que corren el Giro de Emilia 2025 AFP

Esa fue la última vez que 'Rigo' buscó la gloria en el Giro de Emilia. Razón por la que se quedó con las ganas de hacerse con el título. Pero las buenas presentaciones para Colombia no pararon ahí. En el 2019, Sergio Higuita terminó de tercero, compartiendo el podio con Michael Woods (segundo) y Primoz Roglic (campeón).

Por eso, siempre que se lleva a cabo este evento en territorio italiano, la ilusión está latente con los 'escarabajos' y en 2025 no fue la excepción. Egan Bernal y Brandon Rivera, de INEOS Grenadiers; Nairo Quintana, Einer Rubio, Diego Pescador y Kevin Castillo, del Movistar Team; y Santiago Umba y Sergio Higuita, del XDS Astana Team, dijeron presente en la edición 108.

Egan Bernal fue elegido por INEOS Grenadiers para correr el Giro de Emilia 2025 AFP

Clasificación del Giro de Emilia 2025

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - 4h 46' 10''

2. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 1''

3. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 5''

4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 5''

5. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 5''

6. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) - a 5''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 5''

8. Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) - a 5''

9. Adam Yates (UAE Team Emirates - XRG) - a 21''

10. Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek) - a 24''

15. Sergio Higuita (XDS Astana Team) - a 1' 47''

20. Nairo Quintana (Movistar Team) - a 2' 18''

45. Santiago Umba (XDS Astana Team) - a 5' 41''

56. Einer Rubio (Movistar Team) - a 7' 02''

DNF. Brandon Rivera (INEOS Grenadiers)

DNF. Diego Pescador (Movistar Team)

DNF. Kevin David Castillo (Movistar Team)