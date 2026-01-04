América de Cali anunció otra baja en su nómina para la temporada 2026

El mercado de fichajes se ha convertido en una prioridad para los clubes de la Liga BetPlay, que buscan pasar la página de un 2025 irregular y rearmarse con miras a una temporada 2026 exigente. Uno de esos equipos es América de Cali, que, pese a no haber levantado títulos el año anterior, logró asegurar su clasificación a un torneo internacional y ahora apunta a una profunda reestructuración de su plantilla.

El técnico David González inició un proceso de evaluación del plantel, en el que tanto los refuerzos como las salidas hacen parte de la hoja de ruta para fortalecer al equipo. El objetivo es claro: competir con mayor solidez en el plano local y ser protagonista en el ámbito continental, luego de una campaña que dejó más dudas que certezas en el entorno americano.

En ese contexto, América tendrá acción en la fase previa de la Copa Sudamericana, instancia en la que disputará un partido único frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero, el próximo 5 de marzo, con la obligación de avanzar y cambiar la imagen mostrada en el último año.



América oficializó otra salida

Andrés Roa, jugador del América, que quiere jugar en el Junior Foto: X/ @AmericadeCali

A través de sus redes sociales, el conjunto ‘escarlata’ confirmó nuevas salidas dentro de su plantel profesional. Una de ellas es la del defensor central Jean Pestaña, quien tendría todo acordado para continuar su carrera en el Junior de Barranquilla, actual campeón del fútbol colombiano.



De igual manera, los ‘diablos rojos’ hicieron oficial la desvinculación del volante atlanticense Andrés Felipe Roa, quien había llegado al club vallecaucano a mediados de 2025, pero no logró consolidarse como una pieza clave dentro del equipo.

Publicidad

“El volante Andrés Felipe Roa finalizó su etapa con América de Cali. Agradecemos su compromiso defendiendo nuestros colores y le deseamos éxitos en su carrera”, escribió América en su cuenta de X.

🇦🇹 El volante Andrés Felipe Roa finalizó su etapa con América de Cali. Agradecemos su compromiso defendiendo nuestros colores y le deseamos éxitos en su carrera. pic.twitter.com/GfTIyreFI9 — América de Cali (@AmericadeCali) January 4, 2026

Publicidad

El exjugador del Deportivo Cali disputó con América un total de 15 partidos por todas las competiciones, en los que registró un gol y dos asistencias, números que no fueron suficientes para asegurar su continuidad. Con 32 años, Roa ya habría llegado a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Once Caldas de Manizales durante el primer semestre de 2026.



¿Cuándo juega América?

Por la primera fecha de la Liga BetPlay I-2026, América de Cali se enfrentará precisamente a Once Caldas en condición de local, en un partido programado para el 13 de enero, a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio Pascual Guerrero, duelo que marcará el inicio de una nueva etapa para la 'mechita'.