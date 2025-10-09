Clasificación del Gran Piemonte 2025: así les fue a los tres colombianos

El ciclista mexicano Isaac Del Toro, compañero en el UAE Team Emirates XRG del esloveno Tadej Pogacar, ganó este jueves, en Aqui Terme, el Gran Piemonte, última carrera antes del Giro de Lombardía, previsto para el sábado 11 de octubre.

Del Toro se impuso con 40 segundos de ventaja sobre el suizo Marc Hirschi (Tudor). La tercera posición fue para el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), quien cruzó la línea de meta 44 segundos después del mexicano.

Al fenómeno de 21 años, que logró su 15ª victoria de la temporada, le gustan especialmente las carreteras italianas, ya que ganó la semiclásica Milán-Turín en marzo, una etapa en el Giro de Italia en el que terminó 2º el mes de mayo y, la semana pasada, se impuso en el Giro de Emilia.

Del Toro se impuso "a la Pogacar": con 40 segundos de retraso respecto a la cabeza de carrera antes de la última dificultad del día, el ascenso de Castelletto d'Erro, recortó la distancia y se impuso al término de un ataque en solitario de 17 km.



"No tenía nada que perder, así que ataqué a fondo desde el principio (de la cuesta). Intenté dar todo en las partes más duras, era un riesgo, porque podría haber explotado", declaró.

El sábado, en el Giro de Lombardía, quinto y último Monumento del año, Del Toro volverá a correr junto a su compañero Pogacar, quien buscará ganar la prueba por quinto año consecutivo.



Clasificación del Gran Piemonte 2025

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - 4h 08' 24''

2. Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) - a 40''

3. Bauke Mollema (Lidl - Trek) - a 44''

4. Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 1' 07''

5. Michael Matthews (Team Jayco AlUla) - a 1' 07''

6. Edoardo Zambanini (Bahrain - Victorious) - a 1' 07''

7. Neilson Powless (EF Education - EasyPost) - a 1' 07''

8. Quinten Hermans (Alpecin - Deceuninck) - a 1' 07''

9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 1' 07''

10. Andrea Bagioli (Lidl - Trek) - a 1' 07''

48. Einer Rubio (Movistar Team) - a 3' 54''

DNF. William Colorado (Q36.5 Pro Cycling Team)