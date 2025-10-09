Egan Bernal se lució en Gran Piemonte: protagonista en la montaña y soñó con la victoria

El ciclista mexicano, Isaac del Toro (UAE Team Emirates), sumó su decimoquinta victoria de la temporada al imponerse este jueves 9 de octubre, en solitario, en el Gran Piamonte, clásica disputada entre las localidades italianas de Dogliani y Acqui Terme. Allí, Egan Bernal fue el otro latinoamericano que se lució en la carretera.

Del Toro, que invirtió un tiempo de 4h 08' 24'' en los 179 kilómetros del recorrido, aventajó en 40 segundos al suizo Marc Hirschi (Tudor) y en 44'' al neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek), que completó el podio, en el tercer puesto. Y es que un ataque del joven mexicano, a 17 kilómetros de meta, bastó para soltar a sus rivales.

Un triunfo que permitió al ciclista del UAE Team Emirates XRG, de 21 años, situarse como el segundo corredor con más victorias en la presente temporada, solo superado por su compañero de equipo y considerado como el mejor en la actualidad, el esloveno Tadej Pogacar, que contabiliza 19 triunfos. Una completa locura.

Sin embargo, las miradas en Colombia estuvieron puestas en Egan Bernal, quien movió la carrera a falta de 38 kilómetros para el final. Un impresionante ataque sirvió para abrir un pequeño grupo, conformado por seis ciclistas, donde 'el joven maravilla' lo lideró, gracias al ritmo que puso y que pocos aguantaron en ese momento.



Egan Bernal, ciclista del INEOS Grenadiers, fue el mejor colombiano en Gran Piemonte Twitter de INEOS Grenadiers

Edoardo Zambanini (Bahrain - Victorious), Pavel Sivakov (UAE Team Emirates - XRG), Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG), Neilson Powless (EF Education - EasyPost) y Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) fueron los únicos que pudieron responder al nacido en Zipaquirá. A partir de ahí, se armó otra carrera y le alcanzó para ser top 10.

Al final, Egan Bernal fue noveno, a un minuto y siete segundos del mexicano. De esa manera, fue el mejor de los colombianos, ya que Einer Rubio (Movistar Team) culminó de 48, a tres minutos y 54 segundos del vencedor, mientras que William Colorado (Q36.5 Pro Cycling Team) no terminó y se retiró.