Mundial de Ciclismo 2025: hora y TV para ver la contrarreloj; duelo Pogacar vs. Evenepoel

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El primer Mundial de Ciclismo de Ruta que se efectuará en África tendrá como plato de entrada la prueba contra el reloj masculina y femenina en la división mayor.
Ambas 'cronos' subirán el telón del certamen son lo mejor del pedalismo internacional en un circuito de media montaña con salida y arribo en la capital ruandesa para el que se perfilan como aspirantes al triunfo quienes tengan punta de velocidad y capacidad para la escalada.
Entre los hombres el trazado será de 40,6 kilómetros con 4 tramos de subida, incluido uno con cima en plena meta. Acá, se espera el duelo por el oro entre el belga Remco Eveneporel, actual campeón de la modalidad, y el esloveno Tadej Pogacar, reciente ganador del Tour de Francia.
En esta rama, la cuota colombiana estará a cargo del experimentado antioqueño Walter Vargas, hombre del Team Medellín y actual campeón panamericano de contrarreloj.
Publicidad
A su vez, entre las damas el camino será 32,1 kilómetros con 3 fragmentos de subida y también llegada en ascenso. La carta de Colombia para esta prueba será la manizaleña de 39 años de edad Diana Peñuela, actual campeona nacional de contrarreloj.
La prueba contra el cronómetro se podrá ver en directo en Colombia el domingo 21 de septiembre a partir de las 5:30 de la mañana. El canal de televisión que emitirá las acciones será Claro Sports. A su vez, la contrarreloj femenina será a las 3:00 a. m., hora colombiana, pero no tendrá señal en vivo.
Cartelera de actividades con horario de Colombia:
⦁ Domingo 21 de septiembre
3:10 a. m. - Contrarreloj individual élite femenina (31 km)
5:45 a. m. - Contrarreloj individual élite masculina (41 km)
⦁ Lunes 22 de septiembre
3:35 a. m. - Contrarreloj individual sub-23 femenina (23 km)
4:35 a. m. - Contrarreloj individual sub-23 masculino (31 km)
⦁ Martes 23 de septiembre
3:45 a. m. - Contrarreloj individual junior femenino (18 km)
7:00 a. m. - Contrarreloj individual junior masculino (23 km)
⦁ Miércoles 24 de septiembre
5:30 a. m. - Contrarreloj por equipos mixtos (42 km)
⦁ Jueves 25 de septiembre
4:05 a. m. - Carrera en ruta sub-23 femenina (119 km)
⦁ Viernes 26 de septiembre
1:00 a. m. - Carrera en ruta junior masculina (119 km)
5:00 a. m. - Carrera en ruta sub-23 masculina (165 km)
⦁ Sábado 27 de septiembre
1:20 a. m. - Carrera en ruta junior femenina (75 km)
5:05 a. m. - Carrera en ruta élite femenina (165 km)
⦁ Domingo 28 de septiembre
2:45 a. m. - Carrera en ruta élite masculina (267,5 km)