Mundial de Ciclismo 2025: hora y TV para ver la contrarreloj; duelo Pogacar vs. Evenepoel

El primer Mundial de Ciclismo de Ruta que se efectuará en África tendrá como plato de entrada la prueba contra el reloj masculina y femenina en la división mayor.

Ambas 'cronos' subirán el telón del certamen son lo mejor del pedalismo internacional en un circuito de media montaña con salida y arribo en la capital ruandesa para el que se perfilan como aspirantes al triunfo quienes tengan punta de velocidad y capacidad para la escalada.

Entre los hombres el trazado será de 40,6 kilómetros con 4 tramos de subida, incluido uno con cima en plena meta. Acá, se espera el duelo por el oro entre el belga Remco Eveneporel, actual campeón de la modalidad, y el esloveno Tadej Pogacar, reciente ganador del Tour de Francia.

En esta rama, la cuota colombiana estará a cargo del experimentado antioqueño Walter Vargas, hombre del Team Medellín y actual campeón panamericano de contrarreloj.

A su vez, entre las damas el camino será 32,1 kilómetros con 3 fragmentos de subida y también llegada en ascenso. La carta de Colombia para esta prueba será la manizaleña de 39 años de edad Diana Peñuela, actual campeona nacional de contrarreloj.

Mundial de Ciclismo 2025: hora y TV para la contrarreloj élite masculina

La prueba contra el cronómetro se podrá ver en directo en Colombia el domingo 21 de septiembre a partir de las 5:30 de la mañana. El canal de televisión que emitirá las acciones será Claro Sports. A su vez, la contrarreloj femenina será a las 3:00 a. m., hora colombiana, pero no tendrá señal en vivo.

Mundial de Ciclismo en Ruta 2025: programación

Cartelera de actividades con horario de Colombia:

⦁ Domingo 21 de septiembre

3:10 a. m. - Contrarreloj individual élite femenina (31 km)

5:45 a. m. - Contrarreloj individual élite masculina (41 km)

⦁ Lunes 22 de septiembre

3:35 a. m. - Contrarreloj individual sub-23 femenina (23 km)

4:35 a. m. - Contrarreloj individual sub-23 masculino (31 km)

⦁ Martes 23 de septiembre

3:45 a. m. - Contrarreloj individual junior femenino (18 km)

7:00 a. m. - Contrarreloj individual junior masculino (23 km)

⦁ Miércoles 24 de septiembre

5:30 a. m. - Contrarreloj por equipos mixtos (42 km)

⦁ Jueves 25 de septiembre

4:05 a. m. - Carrera en ruta sub-23 femenina (119 km)

⦁ Viernes 26 de septiembre

1:00 a. m. - Carrera en ruta junior masculina (119 km)

5:00 a. m. - Carrera en ruta sub-23 masculina (165 km)

⦁ Sábado 27 de septiembre

1:20 a. m. - Carrera en ruta junior femenina (75 km)

5:05 a. m. - Carrera en ruta élite femenina (165 km)

⦁ Domingo 28 de septiembre

2:45 a. m. - Carrera en ruta élite masculina (267,5 km)