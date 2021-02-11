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Daniel Martínez
Ciclista profesional colombiano del equipo británico Ineos-Gerenediers
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Daniel Martínez se llevó tremendo susto, pese al subcampeonato de la París Niza: "Cometí un error"
En la última etapa de la París Niza 2026, el colombiano Daniel Felipe Martínez sufrió una caída y luego de cruzar la meta contó qué fue lo que pasó.
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¿Cómo quedó Daniel Felipe Martínez en la clasificación general de la París Niza, tras la etapa 8?
El colombiano Daniel Felipe Martínez no la pasó nada bien en la última jornada de la París Niza 2026, tras sufrir una caída. Sin embargo, logró reponerse y así le fue en la lucha por el título.
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Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 8: Daniel Felipe Martínez, subcampeón
Este domingo, el colombiano Daniel Martínez (Red Bull BORA Hansgrohe) sufrió un poco, pero logró quedarse con la segunda plaza de la París Niza 2026. Jonas Vingegaard, campeón.
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París Niza 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 8, con Jonas Vingegaard y Daniel Martínez
La octava jornada de la París Niza 2026 tendrá un recorrido de 129 kilómetros con inicio y final en Nice. ¡Habrá tres puertos de alta montaña y una llegada en el llano!
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¿Cómo quedó Daniel Felipe Martínez en la clasificación general de la París Niza, tras la etapa 7?
Este sábado, la París Niza 2026 tuvo una jornada de apenas 47 kilómetros que no generó muchos cambios en la lucha por el título. Así le fue al colombiano Daniel Felipe Martínez.
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Clasificación general de la París Niza, tras la etapa 7; Harold Tejada la pasó mal
La séptima jornada de la París Niza 2026 dejó como ganador al francés Dorian Godon mientras que el colombiano Harold Tejada se cayó a pocos kilómetros de la meta.
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¿Por qué la etapa 7 de la París Niza 2026 sufrió un recorte y solo tendrá 47 kilómetros?
La organización de la París Niza 2026 tuvo que tomar drástica decisión horas antes de comenzar la séptima fracción. Acá todos los detalles de lo ocurrido.
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Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 6; Harold Tejada ganó
Impresionante estrategia del XDS Astana Team, sorprendiendo al pelotón, en especial a los embaladores, y permitiéndole celebrar al colombiano en la París Niza.
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Daniel Martínez, Einer Rubio y Brandon Rivera, protagonistas en el Giro de Lombardía 2024
Este sábado, los colombianos Daniel Martínez, Einer Rubio y Brandon Rivera se pusieron el overol y tuvieron una destacada presencia en la fuga del Giro de Lombardía 2024.
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Giro de Lombardía 2024: hora, recorrido, favoritos y ciclistas colombianos inscritos
Nairo Quintana hace parte de la potente nómina de ‘escarabajos’ que afrontarán el último monumento del año el sábado 12 de octubre en Italia.