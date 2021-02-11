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Daniel Martínez: ciclista profesional colombiano del equipo británico Ineos-Gerenediers
Daniel Martínez: ciclista profesional colombiano del equipo británico Ineos-Gerenediers
Noticias Caracol  / Daniel Martínez

Daniel Martínez

Ciclista profesional colombiano del equipo británico Ineos-Gerenediers

  • Daniel Felipe Martínez, tras culminar la París Niza 2026.
    Daniel Felipe Martínez, tras culminar la París Niza 2026.
    Getty Images.
    Ciclismo

    Daniel Martínez se llevó tremendo susto, pese al subcampeonato de la París Niza: "Cometí un error"

    En la última etapa de la París Niza 2026, el colombiano Daniel Felipe Martínez sufrió una caída y luego de cruzar la meta contó qué fue lo que pasó.

  • Daniel Felipe Martínez y Jonas Vingegaard.
    Daniel Felipe Martínez y Jonas Vingegaard.
    Getty Images.
    Ciclismo

    ¿Cómo quedó Daniel Felipe Martínez en la clasificación general de la París Niza, tras la etapa 8?

    El colombiano Daniel Felipe Martínez no la pasó nada bien en la última jornada de la París Niza 2026, tras sufrir una caída. Sin embargo, logró reponerse y así le fue en la lucha por el título.

  • Daniel Martínez, ciclista colombiano.
    Daniel Martínez, ciclista colombiano.
    Getty Images.
    Ciclismo

    Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 8: Daniel Felipe Martínez, subcampeón

    Este domingo, el colombiano Daniel Martínez (Red Bull BORA Hansgrohe) sufrió un poco, pero logró quedarse con la segunda plaza de la París Niza 2026. Jonas Vingegaard, campeón.

  • Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, en la París Niza 2026
    Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano del Red Bull Bora Hansgrohe, en la París Niza 2026
    Getty Images
    Ciclismo

    París Niza 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 8, con Jonas Vingegaard y Daniel Martínez

    La octava jornada de la París Niza 2026 tendrá un recorrido de 129 kilómetros con inicio y final en Nice. ¡Habrá tres puertos de alta montaña y una llegada en el llano!

  • Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano.
    Daniel Felipe Martínez, ciclista colombiano.
    Getty Images.
    Ciclismo

    ¿Cómo quedó Daniel Felipe Martínez en la clasificación general de la París Niza, tras la etapa 7?

    Este sábado, la París Niza 2026 tuvo una jornada de apenas 47 kilómetros que no generó muchos cambios en la lucha por el título. Así le fue al colombiano Daniel Felipe Martínez.

  • Harold Tejada, ciclista colombiano.
    Harold Tejada, ciclista colombiano.
    Getty Images.
    Ciclismo

    Clasificación general de la París Niza, tras la etapa 7; Harold Tejada la pasó mal

    La séptima jornada de la París Niza 2026 dejó como ganador al francés Dorian Godon mientras que el colombiano Harold Tejada se cayó a pocos kilómetros de la meta.

  • Salida de la etapa 7 de la París Niza 2026.
    Salida de la etapa 7 de la París Niza 2026.
    Getty Images.
    Ciclismo

    ¿Por qué la etapa 7 de la París Niza 2026 sufrió un recorte y solo tendrá 47 kilómetros?

    La organización de la París Niza 2026 tuvo que tomar drástica decisión horas antes de comenzar la séptima fracción. Acá todos los detalles de lo ocurrido.

  • Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, ganó la etapa 6 de la París Niza 2026
    Harold Tejada, ciclista colombiano del XDS Astana Team, ganó la etapa 6 de la París Niza 2026
    Getty Images
    Ciclismo

    Clasificación general de la París Niza 2026, tras la etapa 6; Harold Tejada ganó

    Impresionante estrategia del XDS Astana Team, sorprendiendo al pelotón, en especial a los embaladores, y permitiéndole celebrar al colombiano en la París Niza.

  • Daniel Martínez en la fuga del Giro de Lombardía 2024.
    Daniel Martínez en la fuga del Giro de Lombardía 2024.
    Tim de Waele/Getty Images
    Ciclismo

    Daniel Martínez, Einer Rubio y Brandon Rivera, protagonistas en el Giro de Lombardía 2024

    Este sábado, los colombianos Daniel Martínez, Einer Rubio y Brandon Rivera se pusieron el overol y tuvieron una destacada presencia en la fuga del Giro de Lombardía 2024.

  • Nairo Quintana.jpg
    Nairo Quintana, colombiano que estará en el Giro de Lombardía
    Movistar Team
    Ciclismo

    Giro de Lombardía 2024: hora, recorrido, favoritos y ciclistas colombianos inscritos

    Nairo Quintana hace parte de la potente nómina de ‘escarabajos’ que afrontarán el último monumento del año el sábado 12 de octubre en Italia.

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