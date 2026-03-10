Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 2?

¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 2?

Exigente prueba para el colombiano del Movistar Team, Nairo Quintana, quien se enfrentó al sterrato, una serie de ascensos y un final en alto de primera categoría.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 10 de mar, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, fue elegido para correr la Tirreno Adriático 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, fue elegido para correr la Tirreno Adriático 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad