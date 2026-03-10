¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Tirreno Adriático, tras la etapa 2?

A sus 36 años, Nairo Quintana sigue dando de qué hablar en el ciclismo mundial. A donde sea que vaya, es la sensación y no es para menos, ya que se está hablando de un campeón del Giro de Italia y Vuelta a España. Además, en su palmarés también tiene el Tour del Porvenir, Vuelta a Murcia, Ruta de Occitania, Giro de Emilia, Vuelta al País Vasco, Vuelta a Burgos, Tour de San Luis, Tirreno Adriático, Volta a Cataluña, Tour de Romandía, Vuelta a la Comunidad Valenciana, Vuelta a Asturias, Tour La Provence, Tour de los Alpes Marítimos y de Var y Vuelta a Asturias.

En 2026 no ha sido la excepción, pues pasó en la Clásica Campo de Murviedro, Gran Premio Castellón, Gran Premio Valencia, Muscat Classic, Tour de Oman y UAE Tour. Ahora, 'el Cóndor' dice presente en la Tirreno Adriático, tras ser elegido por el Movistar Team, junto a Roger Adrià, Jorge Arcas, Iván García Cortina, Manlio Moro, Javier Romo y Albert Torres. Allí, no tuvo el mejor desempeño en la primera jornada, ya que fue una contrarreloj individual, especialidad que nunca se la ha dado bien al boyacense a lo largo de su carrera y así se vio reflejado en el resultado.

Nairo Quintana, ciclista colombiano, fue elegido por Movistar Team para correr la Tirreno Adriático 2026 Getty Images

El ganador de la etapa 1 fue Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), con un tiempo total de 12 minutos y ocho segundos, mientras que Nairo Quintana ocupó el puesto 126, perdiendo 1' 40'' y siendo el peor de los colombianos, junto con Fernando Gaviria, del Caja Rural Seguros RGA, quien cedió el mismo tiempo. Así las cosas, este martes 10 de marzo, con inicio en Camaiore y llegada a San Gimignano, era la oportunidad perfecta para mejorar su situación en la clasificación general, teniendo en cuenta que eran 206 kilómetros y contaba con varios ascensos y un final en alto.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) fue el vencedor de la segunda fracción, firmando 4h 53' 23'', seguido de Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) y Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe), mientras que el boyacense cruzó la meta en el puesto 59, a 1' 27''. Razón por la que la general presentó una serie de cambios importantes, empezando por el nuevo portador de la camiseta de líder que es el joven mexicano, Del Toro. Respecto a Nairo Quintana, aparece en la posición 62, a 2' 37'' de la parte alta, a falta de cinco etapas para que se baje el telón de la Tirreno Adriático 2026.

