Partidos EN VIVO HOY 21 de febrero del 2026: horarios y programación por TV

El calendario futbolero muestra HOY sábado 21 de febrero gran variedad en las principales ligas de Europa. En la Bundesliga juega el Bayern Múnich de Luis Díaz, y en España 'sale al ruedo' el Real Madrid. Además, en la Liga BetPlay I-2026 jugarán Nacional y Millonarios.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY sábado 21 de febrero del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|West Bromwich vs. Coventry City
|7:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Hamburger SV Frauen vs. Werder Bremen Femenino
|8:00 a.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Real Sociedad vs. Real Oviedo
|8:00 a.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Juventus vs. Como 1907
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|VfL Wolfsburg vs. Augsburg
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|FC Unión Berlín vs. Bayer Leverkusen
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|FC Köln vs. Hoffenheim
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Aston Villa vs. Leeds United
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Brentford vs. Brighton
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Chelsea vs. Burnley
|10:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Southampton vs. Charlton Athletic
|10:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Real Betis vs. Rayo Vallecano
|10:15 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 3
|Lens vs. AS Mónaco
|11:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|US Lecce vs. Inter de Milán
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Konyaspor vs. Galatasaray
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|RB Leipzig vs. Borussia Dortmund
|12:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|West Ham vs. Bournemouth
|12:30 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Osasuna vs. Real Madrid
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|PSV Eindhoven vs. Heerenveen
|12:45 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Toulouse vs. París FC
|1:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Once Caldas vs. Fortaleza
|2:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|St. Louis City SC vs. Charlotte FC
|2:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Cagliari vs. Lazio
|2:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Independiente Rivadavia vs. Independiente
|10:13 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz
|Ajax vs. NEC Nijmegen
|3:00 p.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Manchester City vs. Newcastle
|3:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Atlético Madrid vs. Espanyol
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN
|Platense vs. Barracas Central
|3:00 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz
|París Saint-Germain vs. Metz
|3:05 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Bucaramanga vs. Deportivo Cali
|4:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|FC Cincinnati vs. Atlanta United
|4:45 p.m. - MLS - Apple TV
|Real Cartagena vs. Leones
|5:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Barranquilla vs. Internacional FC Palmira
|5:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Deportivo Riestra vs. CA Huracán
|5:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Banfield vs. Newell´s Old Boys
|3:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Atlético Nacional vs. Alianza
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Vancouver Whitecaps vs. Real Salt Lake
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Orlando City vs. New York Red Bulls
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|DC United vs. Philadelphia Union
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Central Córdoba vs. Tigre
|7:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz
|Nashville SC vs. New England Revolution
|8:30 p.m. - MLS - Apple TV
|FC Dallas vs. Toronto FC
|8:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Houston Dynamo vs. Chicago Fire
|8:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Austin FC vs. Minnesota United
|8:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Inter Bogotá vs. Millonarios
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Los Ángeles FC vs. Inter Miami CF
|9:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Portland Timbers vs. Columbus Crew
|10:30 p.m. - MLS - Apple TV
|San Jose Eartquakes vs. Sporting Kansas City
|10:30 p.m. - MLS - Apple TV
|San Diego FC vs. CF Montréal
|10:30 p.m. - MLS - Apple TV